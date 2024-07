Nhóm nhân viên bảo vệ trộm cắp tại NovaWorld và sân bay Phan Thiết 13/07/2024 10:30

(PLO)- Để triệt phá thành công vụ án, Công an TP Phan Thiết đã mất nhiều tháng truy vết do nhóm nhân viên bảo vệ hoạt động rất chuyên nghiệp.

Ngày 13-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 11 người về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đặng Sĩ Luân và nhóm đồng phạm là nhân viên bảo vệ cùng tang vật vụ án.

Nhóm bị can bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản hầu hết đều đang là nhân viên bảo vệ của Công ty Bảo vệ ĐT hoặc nhân viên cũ của Công ty bảo vệ này và một nhân viên bảo vệ của Công ty Bảo vệ CT.

Theo kết quả điều tra, chiều 5-4, một nhân viên Công ty vệ sĩ Không Gian đang hợp đồng bảo vệ tài sản của dự án NovaWorld Phan Thiết đã đến Công an xã Tiến Thành trình báo bị kẻ gian đột nhập vào công trình xây dựng Khách sạn H5 của dự án NovaWorld lấy trộm tài sản.

Số tài sản bị mất gồm một cuộn dây cáp chống cháy, 96 m dây cáp điện đồng, trị giá tài sản hơn 200 triệu đồng.

Công an Phan Thiết và VKSND cùng cấp khám nghiệm hiện trường.

Công an TP Phan Thiết đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera trong khu vực vụ việc để điều tra.

Đến ngày 8-4, lực lượng Công an đã xác định Đặng Sĩ Luân - nhân viên của công ty bảo vệ ĐT đang hợp đồng với Công ty NovaWord bảo vệ công viên nước trong dự án, là nghi phạm.

Tang vật nhóm nhân viên bảo vệ lấy cắp.

Luân biết bên trong công trình xây dựng khách sạn H5 có một kho cất các cuộn dây cáp điện đồng nên rủ Nguyễn Anh Vũ, Võ Quốc Chiến, Phạm Thanh Tùng, Trần Thanh Thành, Lê Đức Anh Tài và Bùi Minh Trung (cùng công ty bảo vệ) hai lần đột nhập vào kho công trình H5 để lấy trộm tài sản.

Cụ thể, từ tháng 10-2023 đến tháng 12-2023, nhóm bảo vệ này đã trộm khoảng 900 kg đồng bán được khoảng 130 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP Phan Thiết xác định nhóm của Đặng Sĩ Luân còn đào trộm dây cáp điện lõi đồng tại khu dự án sân bay Phan Thiết.

Cụ thể, ngày 4 và 5-4, Đặng Sĩ Luân cùng năm đồng phạm đến khu vực dọc theo tuyến đường đôi vào công trình sân bay Phan Thiết dùng xẻng đào đất ở các hố ga. Sau đó, dùng kìm cắt dây cáp điện để lấy trộm khoảng 220 m bán được 32 triệu đồng.

Bắt giam nhóm nhân viên bảo vệ trộm cắp công trình.

Theo Công an Phan Thiết, thủ đoạn mà nhóm trộm cắp này thực hiện rất tinh vi, có sự phân công nhiệm vụ, vị trí cụ thể, rõ ràng cho từng người.

Những người trong nhóm lên kế hoạch chi tiết cho từng vụ, từ phân công nhiệm vụ đến cất giấu, tiêu thụ tài sản sau khi trộm được.

Một số người liên quan trong vụ án từng có tiền án, tiền sự nên rất biết cách để đối phó với lực lượng Công an, luôn khai báo quanh co chối tội. Để triệt phá thành công vụ án, Công an TP Phan Thiết đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm truy vết thời gian, địa điểm mà nhóm trộm đã di chuyển.

Vụ án đang được lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.