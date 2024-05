Nhóm thanh niên chuyên cướp giật điện thoại của nữ công nhân ở Đồng Nai 30/05/2024 11:20

Ngày 30-5, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của nhóm nghi can đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản của công nhân trong Khu công nghiệp (KCN) Biên Hoà 2.

Trước đó, Đồn Công an KCN Biên Hoà nhận được tin báo của một số bị hại là nữ công nhân, bị nhóm người đi xe máy áp sát, giật điện thoại di động khi đang đi trong KCN vào buổi sáng sớm.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, điều tra và bắt giữ 4 nghi can gồm: Đặng Dương Linh (28 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Văn Thuận (30 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Thanh Sang (28 tuổi, quê Kiên Giang) và Nguyễn Quang Thông (36 tuổi, thường trú Đồng Nai).

Các nghi can bị bắt giữ. Ảnh: VH.

Tại Cơ quan điều tra, nhóm này thừa nhận cùng rủ nhau đi cướp giật điện thoại di động của phụ nữ. Nhóm này do Thuận cầm đầu, đã thực hiện bảy vụ cướp giật điện thoại di động.

Sau khi cướp giật điện thoại, Thuận và đồng phạm bán cho chủ một tiệm kinh doanh, sửa chữa điện thoại ở phường Long Bình (TP Biên Hoà).

Công an khám xét nơi ở các nghi can đã thu giữ một xe máy (nhóm này sử dụng để gây án), tám chiếc điện thoại di động và một số vật chứng khác có liên quan.

Công an đề nghị ai là bị hại và chưa trình báo, nhanh chóng cung cấp thông tin cho cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.