Nhóm thanh niên mang dao, kiếm đi hỗn chiến thì gặp công an

(PLO)- Nhóm thanh niên mang theo dao kiếm tự chế chuẩn bị đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác thì gặp công an.

Ngày 29-8, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết Công an phường An Phú vừa kịp thời ngăn chặn một nhóm thanh niên mang theo dao kiếm để hỗn chiến với nhóm đối thủ.

Theo cơ quan công an, tối 28-8, một tổ tuần tra của Công an phường An Phú đi tuần tra đảm bảo tình hình ANTT.

Khi tổ tuần tra đi đến đoạn đường phía trước một quán bar trên đường 22/12, thì phát hiện một nhóm nam thanh niên (11 người, tuổi từ 16 đến 30 tuổi, quê các tỉnh miền tây) đang tụ tập có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra.

Qua kiểm tra nhanh, tổ tuần tra phát hiện nhóm này đang cất giấu hàng chục dao kiếm tự chế các loại. Bước đầu, nhóm này khai nhận đang chuẩn bị đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác.

Hiện cơ quan công an vẫn đang lấy lời khai để làm rõ vụ việc.

LÊ ÁNH