Ngày 20-12, Công an quận Bình Tân, TP.HCM tạm giữ HHP, TMK (cùng 14 tuổi, ngụ quận Bình Tân); Trần Mạnh Hoàng (15 tuổi) và Nguyễn Phan Kim Thành (19 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Công an đang truy xét thêm hai người liên quan là Nhân và Nhựt (hiện chưa rõ lai lịch) để điều tra về cùng hành vi.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 14-12, nhóm này tập trung nhậu tại quán ốc trên đường Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Trong lúc trò chuyện, Phước rủ cả nhóm đi Vũng Tàu chơi thì Nhân và Nhựt nói không có tiền. Nhân và Nhựt rủ cả nhóm đi cướp tài sản để sử dụng và được đồng ý.

Nhân phân công Phước chạy xe 51N3-53… chở Hoàng; Khang điều khiển xe 50N1-518… chở Thành; Nhựt lái xe hiệu Exciter (không rõ biển số) chở Nhân cùng chạy lòng vòng tìm người sơ hở để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi nhóm chạy đến công viên trên đường số 48, phường Tân Tạo, Nhân thấy anh Đ (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đang ngồi trên xe tay ga gần giữa công viên nên nói cho nhóm đi cướp.

Cả nhóm đứng gần cổng công viên, Nhân lấy ra ba con dao và chia cho Hoàng, Thành thủ sẵn rồi chạy tới chỗ anh Đ.

Khi đến gần, Nhân, Thành và Hoàng xuống xe, Nhựt, Khang, Phước ngồi trên xe để cảnh giới, chờ tẩu thoát.

Nhân và Thành rút dao ra đe dọa đánh nên anh Đ hoảng sợ, bỏ chạy. Nhân và Thành cầm dao đuổi theo khoảng năm mét thì quay lại.

Nhân nói Hoàng lấy xe của nạn nhân bỏ chạy được khoảng 3m thì nạn nhân hô hoán “cướp, cướp”. Lúc này, Đội CSHS Công an quận Bình Tân tuần tra, phát hiện bắt quả tang bốn thanh thiếu niên.

Công an tạm giữ một con dao bấm, hai xe máy là phương tiện gây án và một chiếc xe máy tang vật.

Công an hiện đang lấy lời khai, tập trung truy xét người liên quan để điều tra, làm rõ.

Vừa qua, Công an TP.HCM, Công an quận Bình Tân, Công an TP Thủ Đức và các quận huyện vừa mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024.

Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng loạt, hiệu quả các biện pháp tấn công trực diện vào các loại tội phạm.

Phát biểu tại buổi Lễ ra quân trấn áp tội phạm, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm với khẩu hiệu “triệt xóa các băng nhóm ngay từ khi mới manh nha hình thành, không nuôi băng nhóm; đối với tội phạm ma túy phải đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, không đánh khúc giữa; đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường phải nhận diện tội phạm, lựa chọn điểm đột phá, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”...

“Lực lượng Công an TP đã nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, làm việc không quản ngày đêm; lập nhiều chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm đường phố, tội phạm ma túy, tội phạm tín dụng đen, xâm phạm sở hữu” - Phó Giám đốc Công an TP nêu.