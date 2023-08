Nhóm tín dụng đen phía Bắc buộc người vay thế chấp bằng ảnh khỏa thân

(PLO)- Con tàu mang cờ Hong Kong (Trung Quốc) đang neo đậu thì bị sóng to, gió lớn đánh trôi dạt, mắc cạn trên vùng biển Hải Phòng.

(PLO)- Công an xác định nữ kế toán 40 tuổi đã tự ý chuyển tiền trong tài khoản của công ty qua tài khoản cá nhân để đầu tư chứng khoán, tiền ảo và bị thua lỗ.

07/08/2023 12:05

(PLO)- Nhóm người bịt mặt ném chất bẩn, khóa trái cổng, đập camera an ninh… khiến gia đình chị C luôn trong tình trạng bất an.