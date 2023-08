Giám đốc công ty sản xuất quần áo thể thao giả bị khởi tố

(PLO)- Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.HCM vừa phát hiện, phá đường dây sản xuất kinh doanh quần áo thể thao giả các thương hiệu lớn.

Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM vừa phối hợp triệt phá đường dây chuyên sản xuất, buôn bán quần áo giả thương hiệu lớn.

Công an cũng khởi tố Nguyễn Văn Tài (34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội buôn bán hàng giả và Đặng Thái Huân (36 tuổi, ngụ Bình Thuận) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước đó, trinh sát Đội 7, Phòng PC03 phát hiện một số người có hành vi sản xuất, kinh doanh quần áo giả nhãn hiệu.

Ngày 26-7, Đội 7, Phòng PC03 phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Thủ Đức bắt quả tang Tài đang giao nhận, vận chuyển 320 áo thun giả nhãn hiệu JOGARBOLA ngay trước cửa kho Công ty TNHH sản xuất may mặc V.N.S (gọi tắt là Công ty V.N.S, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức).

Nhãn hiệu JOGARBOLA đã được đăng ký bảo hộ độc quyền bởi Công ty CP Động Lực, TP Hà Nội.

Tài khai nhận quần áo là giả, được mua từ Công ty V.N.S do Hân làm giám đốc. Khám xét kho hàng của công ty này, công an phát hiện, thu giữ 600 bộ quần áo thể thao nhãn hiệu MIZUNO, ASICS và một ô tô.

Mở rộng khám xét xưởng may của công ty này ở tỉnh Bình Thuận, công an thu giữ tám CPU chứa các tài liệu liên quan đến công việc sản xuất làm giả các sản phẩm may mặc, cùng các tang vật liên quan.

Tổng trị giá tang vật máy móc thu giữ vào khoảng một tỉ đồng.

Các công nhân xác nhận việc sản xuất quần áo thể thao giả nhãn hiệu JOGARBOLA, MIZUNO, ASICS theo chỉ đạo của Huân.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TÂN