Nhộn nhịp đặc sản, trái cây độc lạ tết

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến tết Nguyên đán 2023. Để chuẩn bị cho nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng dịp tết, các cơ sở sản xuất đặc sản, trái cây tạo hình khắp cả nước đang tất bật nhận đơn hàng.

Khách hàng TP.HCM chịu chi hàng độc lạ

Chị Nguyễn Thu Hoài, sáng lập thương hiệu bánh chưng Nương Bắc, cho biết mùa tết năm nay cơ sở tung ra thị trường sản phẩm mới là hộp bánh chưng Ngọc Việt. Hộp bánh mới này gồm một bánh tét nặng 1,1 kg, hai bánh chưng (mỗi bánh 800 g) với màu đỏ thắm từ trái gấc và màu xanh đặc trưng của nếp nương.

Điểm độc đáo của sản phẩm mới là bánh chưng, bánh tét được đựng trong hộp quà với tranh nổi 3D họa tiết múa rồng rất trang trọng. Đặc biệt, người tiêu dùng có thể tái sử dụng hộp quà này trong gia đình.

“Năm nay tết đến sớm nên từ sau mùng 1 tháng Chạp là bắt đầu cao điểm khách hàng đặt mua bánh chưng, bánh tét tiêu dùng và biếu tặng. TP.HCM vẫn là một trong những thị trường được chúng tôi chú trọng phát triển. Vào mỗi dịp tết, nhu cầu đặt bánh của khách hàng TP.HCM luôn tăng cao. Đáng chú ý dù chi phí vận chuyển bánh từ Hà Nội vào Sài Gòn phải mất thêm 15.000-30.000 đồng mỗi bánh nhưng khách vẫn sẵn sàng chi trả” - chị Hoài chia sẻ.

Tương tự, bà Bùi Phương Thanh, Chủ nhiệm Hợp tác xã Noong Piêu (tỉnh Sơn La), thông tin: Hiện nay các sản phẩm đặc trưng của vùng núi Sơn La như heo gác bếp, bò gác bếp, măng rừng… được khách hàng từ các tỉnh phía Bắc và TP.HCM đặt hàng khá nhiều. Điểm đặc biệt của thịt bò gác bếp Sơn La là bò nuôi kiểu thả rông, ăn cỏ tự nhiên. Heo là giống heo bản địa, lông đen, nuôi thả tự nhiên hoặc cho heo ăn chuối, không dùng cám công nghiệp.

Bên cạnh đó, các sản phẩm trên được chế biến thủ công 100% bằng công thức đặc biệt của dân tộc Thái với các loại gia vị như mắc khén, ớt, tỏi... Hiện thị trường TP.HCM rất ưa chuộng trâu gác bếp, ba chỉ gác bếp xắt mỏng, xào rau cải cay. Sức mua của khách hàng TP.HCM đã tăng 20% so với cùng kỳ.

Thay đổi phù hợp với xu hướng mới Bà Nguyễn Thị Lài, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đặc sản Đồng Tháp, thông tin bên cạnh những đặc sản quen thuộc của tỉnh như trà lá sen, mật ong sen…, mùa tết năm nay một số cơ sở sản xuất thay đổi thiết kế bao bì phù hợp với xu hướng mới cũng như không khí tết. Về giá, một số sản phẩm đặc sản của Đồng Tháp tăng 20%, do chi phí đầu vào như nhân công, điện, nguyên liệu… tăng. Chẳng hạn như mãng cầu xiêm giá hiện khoảng 28.000-30.000 đồng/kg, tăng 5.000-10.000 đồng/kg.

Bà Phương Thanh thông tin thêm: “Tết năm nay giá những đặc sản Sơn La không tăng nhưng khách hàng chịu chi phí vận chuyển đường bộ giao tận nhà khoảng 17.000 đồng/đơn hàng, còn vận chuyển đường bay khoảng 28.000 đồng/đơn hàng”.

Trái cây tạo hình được làm mới, xuất sang Mỹ

Anh Huỳnh Thanh Tâm (ấp 5, xã An Khánh, huyện Châu Thành, Bến Tre) nhấn mạnh tết năm nay bên cạnh việc đưa ra thị trường bưởi tạo hình thỏi vàng, cơ sở còn đưa ra mẫu sản phẩm mới là dưa hấu tạo hình hoa mai, hình đồng tiền vuông, thỏi vàng có in chữ… Không chỉ vậy, cơ sở làm mới lại trái dừa in chữ bằng việc thay đổi kiểu chữ mới thanh thoát hơn, đẹp hơn.

Thời tiết tại Bến Tre nói riêng, miền Nam nói chung năm nay khá thuận lợi nên các nhà vườn chăm sóc cho ra trái rất đẹp. Các sản phẩm đều có cành lá đầy đủ, màu sắc xanh đẹp… đảm bảo khi lên khuôn sản phẩm thành phẩm đạt chuẩn hình dáng tạo hình rất cao. Tổng sản lượng bưởi tạo hình, dưa hấu tạo hình và dừa in chữ tết năm nay tăng gấp đôi so với năm trước.

Không chỉ vậy, đây là năm đầu tiên các cơ sở liên kết cung ứng hàng ngàn trái bưởi tạo hình thỏi vàng, hình vuông cho một công ty xuất khẩu sang Mỹ và một số thị trường khác. “Giá trái cây tạo hình mùa tết 2023 tăng hơn so với tết năm trước 10%-20% do chi phí vận chuyển tăng, nguyên vật liệu, đầu tư mạnh vào khuôn mới… Ví dụ, bưởi tạo hình giá 1,2-1,5 triệu đồng/trái; dưa dấu tạo hình giá 800.000-1 triệu đồng/trái loại 1-1,2 kg” - anh Tâm thông tin.

Trong khi đó, ông Đàm Văn Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bưởi da xanh tỉnh Bến Tre, chủ cơ sở Hương Miền Tây chuyên thu mua bưởi da xanh xuất khẩu và bán trong nước, cho hay sản lượng bưởi phục vụ tết năm nay khá dồi dào, tăng khoảng 20%-30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài bán tại thị trường trong nước, nhằm phục vụ tiêu dùng cho bà con Việt kiều dịp tết Nguyên đán, cơ sở còn cung cấp khoảng 500 tấn bưởi da xanh đến các thị trường châu Âu, Canada, Trung Quốc… Đặc biệt cách đây khoảng 10 ngày, cơ sở đã cung ứng hai container bưởi da xanh, tương đương 40 tấn thông qua một công ty trong nước để bán thử nghiệm tại thị trường Mỹ.

“Phía đối tác cho biết khi người tiêu dùng tại Mỹ chấp nhận, họ sẽ tiếp tục mua bưởi da xanh Bến Tre để bán tại thị trường Mỹ. Giá bán loại bưởi này tại Mỹ hiện khá cao, khoảng 40.000 đồng/kg, tốt hơn so với các thị trường khác” - ông Hưng cho biết.

“Thịt” thực vật làm từ mít, đậu nành... ra chợ tết Nắm bắt xu hướng tiêu dùng sản phẩm xanh và sản phẩm dinh dưỡng thực vật, một số công ty đã đẩy mạnh việc tung dòng sản phẩm này ra thị trường, đặc biệt trong dịp tết này. Đại diện Công ty Vinasoy cho biết đơn vị đã mở rộng hệ sinh thái các sản phẩm dinh dưỡng thực vật như như sữa chua uống, sữa hạt và các sản phẩm thịt thực vật. Đồng thời, công ty xuất khẩu các sản phẩm dinh dưỡng thực vật Việt Nam vươn ra thế giới. Tương tự, ông Đoàn Mạnh Cương, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm chay Bảo An, cho hay tết này công ty đưa ra thị trường sản phẩm thịt thực vật làm từ đậu nành, mít non như mít non tempura, mít non samosa... Với việc đưa mít non vào chế biến thành thịt thực vật giúp người nông dân chủ động bắt tay với doanh nghiệp lên kế hoạch sản xuất, tránh tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa”. Song song đó, công ty cũng chủ động được kế hoạch sản xuất nhờ ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào. “Hơn nữa, với việc chế biến sâu sẽ tăng giá trị nông sản. Qua đó, không chỉ giúp chúng tôi cạnh tranh với hàng nhập khẩu ngay tại thị trường nội địa mà quan trọng hơn giúp công ty có cơ hội xuất khẩu trực tiếp thay vì chỉ bán qua nhà phân phối tại Mỹ, Nhật, Thái Lan” - ông Cương khẳng định. Bà Cao Thị Cẩm Nhung, chủ cơ sở sản xuất nước sốt gia vị và thực phẩm Mai Dương (Hậu Giang), tiết lộ cơ sở tung ra bảy sản phẩm thực vật làm từ mít Thái như bánh phồng mít, muối hồng, snack mít tẩm phô mai, khô mít... Trong đó, sản phẩm chủ lực là pate mít, thác lác mít và snack mít doanh số khá tốt.

TÚ UYÊN