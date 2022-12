Những cơ sở làm đẹp nào được phép phun xăm, hút mỡ?

(PLO)- Giữa “rừng” các cơ sở cung cấp dịch vụ làm đẹp như spa, cơ sở thẩm mỹ, viện thẩm mỹ… nhiều người có nhu cầu như đang đứng trước mê hồn trận.

Thông tin từ website Sở Y tế TP.HCM mới đây cho biết, theo quy định của pháp luật, ngoại trừ các bệnh viện thẩm mỹ, có thể chia các cơ sở cung ứng các "dịch vụ làm đẹp" thành 3 nhóm:

Nhóm 1: Cơ sở dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, bao gồm các cơ sở chăm sóc da (spa), cơ sở cắt tóc, gội đầu, làm móng.

Những cơ sở chăm sóc sắc đẹp này được phép hoạt động không cần điều kiện quy định về y tế, do đó, theo quy định chỉ cần giấy phép kinh doanh do UBND quận, huyện cấp (đăng ký kinh doanh hộ gia đình) hoặc do Sở KH&ĐT cấp (đăng ký kinh doanh công ty), không cần Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động.

Tuy nhiên, người dân cần lưu ý rằng những cơ sở chăm sóc sắc đẹp này hoàn toàn không được phép sử dụng thuốc gây tê dưới bất cứ dạng gì. Đây là nhóm hoàn toàn không thuộc sự quản lý và cấp phép của ngành y tế.

Thực tế, Thanh tra Sở Y tế từng phát hiện và xử lý những cơ sở chăm sóc da thuộc nhóm này nhưng lén lút triển khai phẫu thuật hút mỡ… với thuốc gây tê. Vừa qua lại thêm cơ sở làm đẹp loại hình này ngang nhiên dùng thuốc gây tê và đã xảy ra sốc phản vệ.

Nhóm 2: Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ thực hiện phun, xăm, thêu trên da.

Những cơ sở này không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt động, chỉ cần giấy phép kinh doanh do UBND quận, huyện cấp (đăng ký kinh doanh hộ gia đình) hoặc do Sở KH&ĐT cấp (đăng ký kinh doanh công ty).

Tuy nhiên, để hoạt động hợp pháp, điều kiện bắt buộc là người thực hiện kỹ thuật phun, xăm, thuê phải có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo, dạy nghề phun, xăm, thêu trên da do cơ sở đào tạo hoặc dạy nghề hợp pháp cấp; các cơ sở phun xăm, thuê trên da phải có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ theo mẫu quy định gửi về Sở Y tế để được công khai trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế trước khi hoạt động ít nhất 10 ngày.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở làm đẹp trái phép hãy gọi ngay đường dây nóng chuyên tiếp nhận các phản ánh hành nghề trái phép, vẽ bệnh qua số 0989.401.155, hoặc vào ứng dụng "Y tế trực tuyến" để Thanh tra Sở Y tế TP.HCM có thông tin kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.

Người dân cần lưu ý, theo quy định pháp luật thì các cơ sở phun, xăm, thuê trên da không được phép sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm. Thanh tra Sở cũng từng phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở làm đẹp thuộc nhóm này đã lén lút triển khai phẫu thuật thẩm mỹ.

Nhóm 3: Những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người.

Những cơ sở này, ngoài giấy phép kinh doanh do UBND quận, huyện cấp hoặc do Sở KH& cấp, khi hoạt động phải bắt buộc được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động và phê duyệt danh mục kỹ thuật theo quy định của pháp luật. Các cơ sở này có thể là bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hay phòng khám đa khoa có chuyên khoa thẩm mỹ.

Hầu hết các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở theo loại hình này đều có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm. Tuy nhiên, người dân cần lưu ý rằng tất cả kỹ thuật can thiệp phải được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế thẩm định và phê duyệt danh mục kỹ thuật. Các kỹ thuật sử dụng ngoài danh mục cho phép đều trái quy định pháp luật.

Một khó khăn không nhỏ cho cả người dân và cơ quan quản lý nhà nước khi chưa có quy định chi tiết hướng dẫn về biển hiệu của các cơ sở cung ứng “dịch vụ làm đẹp”, hiện tượng phổ biến đó là hầu hết biển hiệu của các cơ sở cung cấp dịch vụ làm đẹp đều chọn tên “Thẩm mỹ viện…” hay “Viện thẩm mỹ…”,… Thực tế, qua thanh tra, kiểm tra các cơ sở dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (nhóm 1, nhóm 2) đã phát hiện và xử lý nghiêm một số cơ sở sử dụng thuốc tê dạng tiêm, cung cấp các dịch vụ làm đẹp trái phép.

Sở Y tế yêu cầu các Phòng y tế quận, huyện, TP Thủ Đức trực thuộc UBND quận, huyện và TP Thủ Đức tiếp tục tăng cường tham mưu cho UBND quận, huyện các giải pháp giúp phát hiện và ngăn chặn người hành nghề và các cơ sở hành nghề làm đẹp trái phép trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các quảng cáo quá phạm vi cho phép.

Bên cạnh đó, Sở Y tế kiến nghị Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan quy định chặt hơn nữa về biển hiệu của các cơ sở làm đẹp, Tăng nặng mức xử phạt đủ sức răn đe các hành vi cố tình vi phạm pháp luật.

Hiện trên địa bàn TP.HCM hiện có 20 bệnh viện thẩm mỹ, 28 bệnh viện đa khoa có khoa/đơn vị thẩm mỹ, 5 phòng khám đa khoa có chuyên khoa thẩm mỹ, 226 phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, 46 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ xăm, phun, thêu trên da và cơ sở chăm sóc da, spa, cắt tóc, gội đầu, làm móng được cấp phép hoạt động.

GIANG THANH