Những 'cột mốc sống' vùng biên giới Hà Tiên 22/04/2024 11:31

TP Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) có đường biên giới trên đất liền dài hơn 14km, tiếp giáp với tỉnh KamPot (Campuchia) được giao cho đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên quản lý.

Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cùng với chính quyền địa phương đã phát động nhiều phong trào, xây dựng các mô hình có ý nghĩa hướng về đồng bào nghèo khu vực biên giới.

Cạnh đó, tích cực tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung tay tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng đời sống mới ở khu dân cư. Từ đó, ngày càng xuất hiện nhiều người có uy tín là đồng bào các dân tộc tình nguyện góp công sức giữ gìn đường biên, mốc giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho địa phương.

Nhiều người dân chung tay tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng đời sống mới ở khu dân cư. Ảnh: TIÊN VINH

Khuyên các đối tượng buôn lậu bỏ nghề

Ông Hồng Quang Trung (người Việt gốc Hoa), năm nay đã hơn 70 tuổi và có hơn 50 năm sinh sống tại TP Hà Tiên, kể sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, lại đến chiến tranh biên giới, đời sống bà con vùng đất này rất khó khăn. Thế nhưng, với tình đoàn kết, chí thú làm ăn, đời sống của người dân địa phương ngày một nâng lên.

Ông Hồng Quang Trung (thứ 2 từ phải qua) gặp gỡ, thăm hỏi, động viên tinh thần các chiến sĩ Biên phòng trực chốt trên biên giới. Ảnh: TIẾN VINH

Trải qua thời gian khó khăn, gian khổ của chiến tranh ngày nay, dù lớn tuổi nhưng ông Trung vẫn còn tích cực tham gia cùng với cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng và các tổ chức hội tuyên truyền pháp luật cho con em trong các phum, ấp bảo vệ đường biên giới quốc gia.

Hàng ngày, khi xong việc gia đình, ông Trung thường lui tới các hàng quán, hay đi trong phum, ấp và nếu thấy có dấu hiệu gì lạ trong địa bàn, ngoài biên giới là ông báo ngay cho lực lượng biên phòng nắm để xử lý. Còn nếu gặp các đối tượng buôn lậu, ông Trung lại mềm mỏng khuyên bảo họ bỏ nghề, tìm công việc phù hợp, chí thú làm ăn, đừng vi phạm pháp luật.

Chính sự chân thành của ông Trung, con em trong địa bàn rất kính trọng, nghe theo. Riêng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn ghi nhận, đề cao những đóng góp của ông và xem ông Trung như người thân trong gia đình.

Trung tá Lê Tuấn Phong, Chính trị viên phó đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên nhận xét nhà ông Trung chỉ cách đường biên giới chưa đầy 1km, nhưng gia đình không bao giờ tham gia hay tiếp tay cho buôn lậu. Không những vậy, ông còn là người cao tuổi đặc biệt tiêu biểu đi đầu trong các phong trào do đồn Biên phòng và địa phương phát động.

“Vì sống lâu năm trong cộng động có người Kinh, Hoa, Khmer nên ông Trung giao tiếp được được cả ba thứ tiếng. Mỗi khi có họp dân tuyên truyền, để bà con dễ tiếp thu, đơn vị lại nhờ đến chú” - Trung tá Phong chia sẻ.

Hết lòng hỗ trợ cho cán bộ Biên phòng

Cách đây hơn 30 năm, chị Thị Mỹ Loan (dân tộc Khmer) từ huyện Châu Thành đến Hà Tiên làm thuê, rồi sau đó gắn bó với vùng đất này. Qua hàng chục năm bán đất biên cương, gia đình chị trở thành một trong những công dân ưu tú của khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên.

Chị Loan kể hàng chục năm trước, vùng đất này toàn là lung, trũng, mùa mưa thì ngập trắng, đi lại bằng các bè chuối hoặc nhặt các mảnh xốp cũ rồi kết lại.

Chị Thị Mỹ Loan tham gia cùng với cán bộ Biên phòng, Công an, Hội phụ nữ tuyên truyền đến bà con trong khu phố không tham gia, tiếp tay, vận chuyển hàng lậu. Ảnh: TIẾN VINH

Khó khăn là vậy, nhưng mỗi khi có cán bộ đồn biên phòng cần vào các phum, ấp tuyên truyền hay đến các vị trí mốc kiểm tra, chị dùng bè tự chế đưa cán bộ, chiến sĩ đi. Thậm chí, các đoàn khảo sát hay đoàn báo chí thời điểm đó muốn ra điểm cuối đoạn biên giới tiếp giáp trên bộ giữa Việt Nam - Campuchia, chị cũng chính là người dẫn đường.

Theo bà Ngông Liếm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Phường Mỹ Đức, chị Loan là một trong hội viên phụ nữ tích cực nhất của khu phố Xà Xía. Dù đã hơn 50 tuổi, sức khỏe yếu, cuộc sống gia đình còn khó khăn, nhưng mỗi khi các cấp Hội cần là chị Loan tích cực tham gia.

“Do sống trên biên giới lâu năm, am hiểu nhiều về phong tục, tín ngưỡng, gia đình lại làm ăn chân chính, nên chị Loan luôn được các chị em trong địa bàn tôn trọng. Do vậy, mỗi khi có chị Loan tham gia tuyên truyền, vận động là các chị em nghe và làm theo” - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Phường Mỹ Đức nhận xét.

Ông Trung, chị Loan là hai trong số rất nhiều "cột mốc sống" vùng biên giới Hà Tiên này. Từ những đóng góp của bà con trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc cho thấy bà con khu vực biên giới tỉnh Kiên Giang đã và đang đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ biên giới.

Họ đã góp phần để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần cùng các lực lượng, chính quyền quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cạnh đó, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.