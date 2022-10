Những loại rau củ bạn nên ăn hàng tuần để tốt cho sức khỏe

(PLO)- Những loại rau củ này chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết, làm cho chúng trở thành một bổ sung tuyệt vời cho kế hoạch ăn uống hàng tuần của bạn.

Theo Eating Well, rau có rất nhiều hình dạng, kích thước, hình thức và hương vị khác nhau, tất cả đều có đặc điểm dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe riêng.

Để gặt hái những lợi ích lớn nhất, hãy thử thêm nhiều loại khác nhau vào kế hoạch ăn uống hàng tuần của bạn.

Chuyên gia dinh dưỡng Alena Kharlamenko, người sáng lập Alena Menko Nutrition and Wellness, cho biết: "Có một số loại rau có nhiều chất dinh dưỡng hơn những loại khác. Một loại rau có hàm lượng thấp (ví dụ như vitamin C), một loại rau khác có thể là một nguồn tốt. Đó là lý do tại sao sự đa dạng lại quan trọng."

Dưới đây là một trong số những loại rau củ bạn nên bổ sung vào kế hoạch ăn uống hàng tuần.

Cà rốt

Cà rốt là một loại rau củ rất giàu chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin C, beta carotene, chất xơ và kali.

Cà rốt cũng chứa các hợp chất mà một số nghiên cứu đã phát hiện ra có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy rằng, tiêu thụ cà rốt có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Mặc dù có nhiều hạn chế đối với nghiên cứu này, nhưng cà rốt chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng khiến chúng đáng được bổ sung vào chế độ ăn uống của bạn một cách thường xuyên để hỗ trợ sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Hành tây

Hành tây có thể không phải là thứ bạn nghĩ đến đầu tiên khi cân nhắc là loại rau để thêm vào chế độ ăn uống của bạn, nhưng chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng và được nghiên cứu chứng minh là có chứa hợp chất chống ung thư.

Mặt khác, hành tây cũng là một loại thực phẩm tự nhiên ít calo và ít chất béo và là nguồn cung cấp vi chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm vitamin C và kali.

Nấm

Nấm ít calo, chất béo và natri; tuy nhiên, chúng là nguồn phong phú của nhiều chất dinh dưỡng và hợp chất khác có liên quan đến những lợi ích sức khỏe tích cực.

Nấm chứa chất xơ, kali và nhiều loại vitamin B, bao gồm niacin (vitamin B3), riboflavin (vitamin B2) và axit pantothenic (vitamin B5).

Beth Stark, một nhà tư vấn truyền thông về thực phẩm và dinh dưỡng của Beth Stark Nutrition, cho biết: “Khi tiếp xúc với tia UV trong quá trình sinh trưởng, nấm cũng là một nguồn cung cấp vitamin D dồi dào, góp phần giúp xương chắc khỏe, bằng cách giúp cơ thể hấp thụ canxi. Ngoài ra, nấm là nguồn cung cấp ergothioneine, một axit amin hoạt động như một chất chống oxy hóa và có liên quan đến nhiều lợi ích tăng cường sức khỏe bao gồm giảm nguy cơ ung thư."

Bí ngô

Bí ngô chứa nhiều chất dinh dưỡng, với 1 cốc chứa gần 50% giá trị hàng ngày đối với vitamin C và hơn 10% mỗi loại là kali, chất xơ và magiê.

Bí ngô cũng là một nguồn cung cấp beta carotene, tiền chất của vitamin A cần thiết cho sức khỏe của mắt và thị lực, theo Eating Well.

