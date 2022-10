4 thực phẩm tốt cho não

(PLO)- Bổ sung 4 loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống thường xuyên của bạn, để duy trì một bộ não khỏe mạnh.

Theo Eat This, Not That, việc não bộ của bạn thay đổi theo thời gian là điều tự nhiên khi bạn già đi.

Và trong khi những thay đổi nhẹ về nhận thức thường được coi là một khía cạnh bình thường của quá trình lão hóa, một số người lại trải qua sự suy giảm nhận thức nghiêm trọng hơn liên quan đến tuổi tác.

Nhưng cho dù não của bạn có duy trì những thay đổi nhẹ hay lớn khi bạn già đi, chế độ ăn uống có thể đóng một vai trò lớn trong việc giúp làm chậm tác động của lão hóa lên não của bạn.

Dưới đây là những thực phẩm đặc biệt tốt cho việc hỗ trợ sức khỏe não bộ.

Cá

Nếu bạn là một người thích ăn hải sản và muốn tập trung vào việc tăng cường sức khỏe não bộ, hãy kết hợp nhiều cá hơn, đặc biệt là các loại cá béo như cá thu, cá mòi, cá ngừ,... vào chế độ ăn uống.

Tiến sĩ Rajneesh, phó giáo sư Khoa Thần kinh tại Đại học Y khoa Đại học Bang Ohio, cho biết: “Hai khẩu phần cá mỗi tuần rất tốt cho sức khỏe não bộ, vì axit béo omega có ích trong việc xây dựng lại myelin (một chất béo bao bọc xung quanh các sợi thần kinh, hỗ trợ việc tăng tốc độ giao tiếp điện giữa các tế bào thần kinh) xung quanh não.

Trên thực tế, một báo cáo trên tạp chí Frontiers in Aging Neuroscience cho thấy, ăn cá có thể giúp cải thiện trí nhớ theo thời gian và nhận thức tổng thể ở những người khỏe mạnh.

Quả hạch

Đối với những người thích ăn vặt với một số ít các loại hạt, bạn có thể muốn biến nó thành thói quen thường xuyên.

Một nghiên cứu từ Advances in Nutrition cho thấy sinh viên đại học từ 18 – 25 tuổi tiêu thụ 60 gram quả óc chó hàng ngày có hiệu suất nhận thức và tư duy phản biện tốt hơn những người không ăn quả óc chó.

Rajneesh, cho biết: “Nếu có thể dung nạp các loại hạt, chúng sẽ giúp sửa chữa các tổn thương ở não bằng cách bổ sung các axit béo cũng như vitamin E."

Nghệ

Theo tiến sĩ Rajneesh, thành phần hoạt chất curcumin của nghệ được biết đến là chất chống lão hóa, chống ung thư và giúp duy trì trí nhớ.

Quả mọng

Nhiều chuyên gia khuyến nghị rằng, nên ăn nhiều trái cây tươi và rau quả hàng ngày. Chúng giàu vitamin C, cũng như các chất chống oxy hóa hữu ích để sửa chữa mô não và màng tế bào.

Tiến sĩ Rajneesh đặc biệt khuyên rằng, bạn nên bổ sung quả mọng vào chế độ ăn uống của mình vì chúng có các vi chất dinh dưỡng, vi lượng và hàm lượng chất chống oxy hóa cao giúp sửa chữa và phục hồi chức năng của não, theo Eat This, Not That.

5 loại hạt tốt nhất để chống lão hóa (PLO)- Thêm những loại hạt ngon miệng này vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn và bạn sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tật và các vấn đề liên quan đến tuổi tác.

NHẬT LINH