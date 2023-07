Những loại thực phẩm khiến bạn dễ bị đầy hơi

(PLO)- Yến mạch, đậu, bông cải xanh, sữa hay bắp cải là những loại thực phẩm dễ khiến bạn bị đầy hơi do hàm lượng chất dinh dưỡng khó tiêu hóa cao.

Yến mạch

Mặc dù bột yến mạch là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng lành mạnh, tuy nhiên nó có thể khiến bạn bị đầy hơi.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, yến mạch có thể gây đầy hơi do hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ là một dạng carbohydrate mà cơ thể bạn không tiêu hóa được, nhưng vi khuẩn trong ruột già sẽ phân hủy nó, dẫn đến việc tạo ra khí mê-tan hoặc hydro sunfua, đây là loại khí lưu huỳnh phổ biến nhất gây đầy hơi.

Các loại đậu

Đậu chứa oligosacarit, là loại đường phức tạp không dễ bị phân hủy bởi các enzym trong hệ thống tiêu hóa của chúng ta. Điều này có thể dẫn đến quá trình lên men của vi khuẩn đường ruột và sản xuất khí.

Để giảm thiểu khí khi tiêu thụ những thực phẩm này, có thể hữu ích nếu ngâm chúng qua đêm trước khi nấu. Điều này sẽ giúp giảm hàm lượng oligosacarit và giúp chúng dễ tiêu hóa hơn.

Đặc biệt là đậu lăng chứa một nguồn chất xơ tuyệt vời và cũng chứa nhiều FODMAP, một loại carbohydrate lên men có thể gây ra khí dư thừa và đầy hơi cho những người đang phải vật lộn với hội chứng ruột kích thích (IBS).

Bông cải xanh

Các loại rau họ cải có chứa raffinose, một loại đường phức tạp khó tiêu hóa, dẫn đến sinh ra khí. Những loại rau này cũng chứa nhiều chất xơ, có thể làm tăng đầy hơi.

Tất nhiên, bông cải xanh là một loại thực phẩm siêu tốt cho sức khỏe, vì vậy bạn hãy nấu chín thay vì ăn sống và chia thành các khẩu phần nhỏ hơn.

Sữa

Theo ước tính khoảng 68% dân số không dung nạp được sữa có đường. Nếu bạn thuộc 2/3 dân số này thì sẽ có thể gặp khó khăn trong việc tiêu hóa sữa nên dẫn đến đầy hơi.

Do đó, bạn có thể thay thế bằng sữa đậu nành, nó có hàm lượng protein tương đương và các bổ sung vitamin D, canxi và các chất dinh dưỡng khác.

Bắp cải

Bắp cải là một loại khác có thể khuấy động các bong bóng không mong muốn trong đường tiêu hóa. Bởi hàm lượng chất xơ cao và raffinose sẽ gây ra chứng đầy hơi.

Vì vậy, khi ăn ngoài việc nấu chín chúng ta cần nhai kỹ thức ăn có thể giúp giảm lượng không khí nuốt vào, điều này có thể làm giảm sản xuất khí.

Bắp cải Brucxen

Cải Brussels là một loại rau giàu dinh dưỡng và nó có thể dẫn đến sự hình thành khí ở một số người. Cũng giống như bông cải xanh, súp lơ trắng và bắp cải,

Vì vậy, chúng ta nên kết hợp các loại gia vị như nghệ vào món ăn của bạn có thể hỗ trợ tiêu hóa. Thậm chí, thêm một vắt nước chanh trong khi nấu ăn cũng có thể giúp giảm khí.

Kẹo cao su

Hành động nhai kẹo cao su kích thích sản xuất nước bọt và nuốt quá nhiều không khí trong khi nhai có thể góp phần tích tụ khí trong hệ thống tiêu hóa.

Trong khi đó, chất làm ngọt nhân tạo được sử dụng trong nhiều loại kẹo cao su thường không tốt cho hệ tiêu hóa.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong kẹo cao su và kẹo không đường thường sử dụng sorbitol. Nhiều người không biết rằng các chất làm ngọt ít đường như sorbitol và xylitol (được gọi là rượu đường) có thể gây ra khí, đặc biệt là ở những người mắc IBS.

PHƯƠNG LÊ