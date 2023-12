Những thói quen ban đêm phổ biến này vì có thể khiến bạn tăng cân

Dưới đây là một số thói quen bạn cần tránh vào ban đêm nếu không muốn bị tăng cân.

Thói quen bỏ bữa tối hoặc thay thế bữa tối bằng đồ ăn nhẹ có thể gây bất lợi cho cơ thể. Ăn tối sẽ cung cấp cho cơ thể bạn những chất dinh dưỡng cần thiết và việc bỏ bữa có thể dẫn đến cảm giác đói vào đêm khuya, có khả năng dẫn đến ăn vặt và ăn quá nhiều không lành mạnh.

Thói quen ăn vặt với đồ ăn có hàm lượng calo cao vào buổi tối có thể góp phần làm tăng lượng calo dư thừa. Thay vào đó, hãy chọn đồ ăn nhẹ giàu chất dinh dưỡng sớm hơn trong ngày và thực hành kiểm soát khẩu phần ăn.

Theo một nghiên cứu năm 2020, việc thưởng thức một bữa ăn quá gần giờ đi ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ và góp phần tăng cân.

Bởi cơ thể cần thời gian để tiêu hóa thức ăn đúng cách và việc nằm xuống ngay sau khi ăn có thể dẫn đến cảm giác khó chịu và có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Vì vậy, đó là một thói quen xấu bạn cần tránh.

Thói quen ngủ ít sẽ khiến cơ thể bạn bị thiếu ngủ, nó sẽ thèm những thực phẩm giàu năng lượng và sự mất cân bằng nội tiết tố. Từ đó, có thể dẫn đến tăng cảm giác thèm ăn và giảm quá trình trao đổi chất, khiến việc duy trì cân nặng và sức khỏe trở nên khó khăn hơn.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ngủ ít hơn bảy giờ mỗi đêm có mức độ cortisol (một loại hormone thúc đẩy tích trữ chất béo) cũng như ghrelin (hormone gây đói) tăng lên.

Đây là thói quen phổ biến nhất hầu như ai cũng mắc phải. Nghiên cứu chỉ ra rằng ánh sáng xanh phát ra từ màn hình sẽ cản trở quá trình sản xuất melatonin, tác động tiêu cực đến giấc ngủ của bạn.

Chất lượng giấc ngủ kém có liên quan đến tăng cân, điều quan trọng là phải thiết lập thói quen thư giãn không sử dụng công nghệ trước khi đi ngủ.

Làm việc vào đêm khuya có thể làm tăng mức độ căng thẳng và làm gián đoạn giấc ngủ.

Một đánh giá năm 2018 đã kết luận rằng mức cortisol tăng cao có thể làm tăng cảm giác thèm ăn những món có hàm lượng calo cao và dẫn đến tăng cân quanh bụng. Do đó bạn cần tránh thói quen làm việc quá muộn này.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng rượu cản trở giấc ngủ REM (khi não bạn xử lý cảm xúc và ký ức), ảnh hưởng đến khả năng nghỉ ngơi và phục hồi của bạn.

Ngoài ra, lượng calo dư thừa từ đồ uống có cồn có thể gây tăng cân nếu tiêu thụ thường xuyên. Vì vậy, đó cũng là một thói quen không tốt cần tránh.

Mặc dù tập luyện buổi tối có những lợi ích, nhưng tập thể dục cường độ cao quá gần giờ đi ngủ có thể tăng tốc độ trao đổi chất và khiến bạn khó thư giãn.

Ngoài ra, adrenaline và nhịp tim tăng lên khi tập thể dục có thể cản trở khả năng chìm vào giấc ngủ của cơ thể. Vì vậy đây cũng là một thói quen bạn cần chọn thời điểm và cường độ tập cho phù hợp để không bị tăng cân.

Đây là thói quen phổ biến có thể góp phần làm tăng cân. Khi bạn tập trung vào xem TV sẽ dẫn đến tiêu thụ quá mức và bạn không nhận thức được mình ăn gì, ăn bao nhiêu.

Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy xem TV trong khi ăn có liên quan đến chất lượng chế độ ăn uống kém và có thể khiến tăng cân.

Thưởng thức một bữa ăn vào buổi tối thịnh soạn có thể dẫn đến ăn quá nhiều, đặc biệt nếu nó trở thành thói quen. Thay vào đó, hãy chọn một bữa tối cân bằng và có kiểm soát khẩu phần để hỗ trợ tiêu hóa như thúc đẩy ngủ ngon.

PHƯƠNG LÊ