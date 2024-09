Những 'viên gạch đầu tiên' góp phần nâng chất công an phường ở TP.HCM 04/09/2024 05:44

Việc xây dựng mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” (gọi tắt là Công an phường kiểu mẫu) là chủ trương lớn của Bộ Công an nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, toàn diện các mặt công tác của lực lượng công an phường.

Công tác xây dựng Công an phường kiểu mẫu cũng được lãnh đạo TP.HCM xác định có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, hướng đến mục tiêu xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng dân.

Ông Nguyễn Nghiêm Quang (ngụ khu phố 4) đến làm việc, trao đổi với cán bộ công an tại trụ sở Công an phường 4, quận Tân Bình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cắm trại tại trụ sở để giải quyết việc cho dân

Có mặt tại trụ sở Công an phường 4, quận Tân Bình vào một chiều tan tầm tháng 8, chúng tôi ghi nhận dù đã qua giờ làm việc hành chính nhưng vẫn tấp nập người dân ra vào.

Theo Trung tá Trần Thanh Hiếu, Phó Trưởng Công an phường 4, chuyện người dân đến đăng ký định danh điện tử, cấp, đổi thẻ căn cước… ngoài giờ hành chính hay vào ban đêm là “chuyện thường ngày ở huyện”.

“Phường đã tuyên truyền để người dân biết và có thể đến bất kỳ giờ nào, công an phường luôn sẵn sàng hỗ trợ. Ở phường 4, việc cán bộ, chiến sĩ tan tầm sớm hiếm khi xảy ra, chúng tôi đều làm với tinh thần hết việc chứ không hết giờ” - Trung tá Hiếu kể.

Năm 2023, Công an phường 4, quận Tân Bình đạt 22/22 tiêu chí và được công nhận là “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”. Phó trưởng Công an phường 4 khẳng định kết quả đó có được là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực từ cấp ủy, Ban chỉ huy Công an phường cho đến từng cán bộ, chiến sĩ.

“Vào những lúc cao điểm, nhiều việc thì chuyện cán bộ, chiến sĩ cắm trại tại trụ sở là thường xuyên” - Trung tá Hiếu nhớ lại.

Sau khi được thí điểm xây dựng Công an phường kiểu mẫu, trụ sở Công an phường 4 đã được đầu tư kinh phí nâng cấp, sửa chữa nhiều hạng mục; phường cũng tăng cường tuyên truyền cho người dân để kéo giảm tỉ lệ phạm pháp hình sự.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Đảng ủy - UBND phường và các tổ chức đoàn thể xây dựng mô hình camera giám sát an ninh trật tự, mô hình trang bị dây xích cho các sở kinh doanh…, qua đó giúp kéo giảm tỉ lệ tội phạm cướp giật trên địa bàn.

“Chúng tôi luôn tự hào khi là một trong những phường đặt viên gạch đầu tiên và có đóng góp vào việc nhân rộng, xây dựng thêm nhiều Công an phường kiểu mẫu trên địa bàn quận.” Trung tá Trần Thanh Hiếu

Trung tá Trần Thanh Hiếu cho biết vào mỗi sáng khoảng 6 giờ, Công an phường 4 sẽ phối hợp với Đội quản lý trật tự đô thị đi tuần tra, dẹp nạn bán hàng rong, lấn chiếm lòng, lề đường. Đặc biệt, tình trạng người ăn xin, lang thang trên địa bàn phường được xử lý quyết liệt.

“Chúng tôi xây dựng rất nhiều cơ sở thông tin ở các ngã tư, đường lớn. Ngay khi có người ăn xin, lang thang xuất hiện thì người dân sẽ gọi báo hoặc nhắn vào nhóm của khu phố, vài phút sau cảnh sát khu vực sẽ xuống kiểm tra và mời những người này về phường làm việc” - anh Hiếu kể.

Công an phường 4, quận Tân Bình tuyên truyền về các luật Cư trú, Căn cước, PCCC và phòng, chống lừa đảo trên mạng đến người dân. Ảnh: CA

Qua nhiều nỗ lực, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường ngày càng được đảm bảo, diện mạo đô thị của phường 4 cũng đổi thay theo từng ngày. “Chúng tôi luôn tự hào khi là một trong những phường đặt “viên gạch” đầu tiên và có đóng góp trong việc nhân rộng, xây dựng thêm nhiều Công an phường kiểu mẫu trên địa bàn quận” - Trung tá Hiếu phấn khởi.

Ông Nguyễn Nghiêm Quang (ngụ khu phố 4, phường 4) đánh giá từ ngày xây dựng Công an phường 4 là Công an phường kiểu mẫu, người dân trên địa bàn rất phấn khởi, ủng hộ. Đặc biệt, tác phong của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng cao, tận tụy và chỉn chu hơn trong từng khâu làm việc, tiếp dân.

Ngoài ra, để đạt được tiêu chí Công an phường kiểu mẫu thì người dân phường 4 cũng rất ủng hộ chủ trương trang bị thêm nhiều camera giám sát của phường.

“Từ khi có camera thì những chuyện “lông gà vỏ tỏi” như chó, mèo nhà ai phóng uế, ai xả rác, nhà nào cãi nhau… đều được cán bộ, cảnh sát khu vực hòa giải. Những chuyện lớn hơn như khám phá các vụ cướp giật mà tội phạm chạy luồn lách trong các hẻm cũng được giải quyết. Giờ đây, người dân rất yên tâm và tin tưởng, có chuyện gì cũng lên công an phường trình báo” - ông Quang kể.

Ông Phạm Văn Cư, ngụ khu phố 3, phường 10, quận 5, trao đổi với cảnh sát khu vực Đào Minh Luân về công tác phòng, chống cháy nổ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để giúp dân làm CCCD

Còn đối với người dân phường 10, quận 5, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ đến từng nhà dân để tuyên truyền về PCCC và cứu nạn, cứu hộ hay giúp người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đăng ký tạm trú, tạm vắng… ngày càng thân quen.

“Năm trước, lúc đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, Công an phường 10 xuống tận khu phố tôi ở vào các buổi tối, ngoài giờ làm việc để hỗ trợ dân làm CCCD” - ông Phạm Văn Cư, ngụ khu phố 3, kể.

Ông Cư nhớ lại khi xây dựng tuyến hẻm kiểu mẫu hay tổ liên gia an toàn PCCC, công an phường cũng xuống tận khu phố giải thích, tuyên truyền để người dân hiểu. Hay các vấn đề về thủ tục hành chính, đăng ký tạm trú, tạm vắng…, người dân chỉ cần lên phường là được hỗ trợ giải quyết nhanh.

“Tôi nhận thấy từ khi có mô hình Công an phường kiểu mẫu, Công an phường 10 đã nỗ lực xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ với tác phong, lề lối làm việc ngày càng chỉn chu, được người dân tin yêu” - ông Cư đánh giá.

Năm 2023, Công an phường 10 cũng là đơn vị đầu tiên trên địa bàn quận 5 thí điểm và được công nhận đạt 22/22 tiêu chí xây dựng Công an phường kiểu mẫu.

Công an phường 10, quận 5, về khu phố hỗ trợ làm CCCD cho người dân vào ban đêm. Ảnh: CA

Thiếu tá Mai Thành Phương, Trưởng Công an phường 10, nhìn nhận việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng Công an phường kiểu mẫu đã giúp “nâng chất” hình ảnh cán bộ, chiến sĩ trong mắt người dân.

“Đây là chủ trương mới nên trong quá trình xây dựng chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn, đa số nội dung là công an phường chủ động nghiên cứu, tìm tòi học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị làm điểm, sau đó vừa làm vừa rút kinh nghiệm dần” - ông Phương chia sẻ.

Trưởng Công an phường 10 cũng thông tin từ khi xây dựng Công an phường kiểu mẫu, tình hình an ninh trật tự - xã hội trên địa bàn phường ổn định, số vụ phạm pháp hình sự tiếp tục được kéo giảm, tỉ lệ khám phá án đạt 100%.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh cả nước đang hướng đến xây dựng chính phủ số và công dân số, Công an phường 10 đã đặt nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu và nắm được những lợi ích của Đề án 06, làm quen với dịch vụ công. Năm 2023, phường 10 đã triển khai mô hình hướng dẫn dịch vụ công cho người dân.

“Chúng tôi lập nhiều tổ xuống tận nhà dân để hướng dẫn dịch vụ công, giúp người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử… Sau khi triển khai, tỉ lệ định danh điện tử mức độ 2 của phường đạt kết quả tốt…” - Thiếu tá Mai Thành Phương nói.

Theo ông Phương, điều quan trọng nhất trong quá trình xây dựng Công an phường kiểu mẫu là tuyên truyền sâu rộng không chỉ đến người dân mà còn tuyên truyền trong cán bộ chiến sĩ, công chức, đảng viên… để tất cả hiểu và biết được nội dung các tiêu chí, chủ động thực hiện, chia tiến độ ngay từ đầu để đảm bảo thực hiện các bước cụ thể theo lộ trình.

“Việc đạt các tiêu chí đặt ra đã góp phần nâng cao chất lượng công tác, tinh thần trách nhiệm cũng như đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải trau dồi mỗi ngày để nâng cao trình độ nghiệp vụ. Tất cả đều hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân” - Thiếu tá Phương đánh giá.

7 nhóm, 22 tiêu chí xây dựng Công an phường kiểu mẫu Bộ tiêu chí tạm thời xây dựng thí điểm Công an phường kiểu mẫu tại năm TP trực thuộc Trung ương do Bộ Công an ban hành gồm 22 tiêu chí, thuộc bảy nhóm. Nhóm 1: Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phường (tiêu chí 1). Nhóm 2: Xây dựng lực lượng công an phường (tiêu chí 2, 3). Nhóm 3: Đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ (tiêu chí 4, 5). Nhóm 4: Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (tiêu chí 6, 7). Nhóm 5: Công tác phòng, chống tội phạm (tiêu chí 8, 9, 10, 11, 12, 13). Nhóm 6: Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, văn minh đô thị (tiêu chí 14, 15, 16, 17, 18, 19). Nhóm 7: Cải cách hành chính (tiêu chí 20, 21, 22). Quyết định 5764 năm 2021 của Bộ Công an

