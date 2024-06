Niềm vui lớn cho hơn 200 thiếu nhi của CB-CNV Công ty VWS 03/06/2024 09:56

Hoà trong không khí vui tươi rộn ràng của Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, BCH Công đoàn cơ sở Công ty VWS đã tổ chức chương trình “Ngày hội thiếu nhi VWS 2024”.

BCH Công đoàn trao quà cho các bé nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6-2024.

Cụ thể, sáng ngày 2-6, tại Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước (thuộc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam – VWS) ở huyện Bình Chánh, TP.HCM, Công đoàn cơ sở Công ty VWS đã tổ chức chương trình “Ngày hội thiếu nhi VWS 2024” cho hơn 200 con em của công nhân viên, người lao động đang làm việc tại đơn vị.

Được ba mẹ chọn cho bộ quần áo đẹp nhất để đến tham gia các hoạt động vui chơi của ngày hội thiếu nhi từ sớm, bé Thảo Linh (8 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) vui mừng nói: “Con rất vui khi được đến thăm nơi làm việc của ba, được nhận bánh kẹo, chụp ảnh và tham gia rất nhiều trò chơi sân khấu vui vẻ. Tại đây, con đã có thêm nhiều anh chị em, bạn bè trong ngày hội này. Con mong năm nào cũng được đến ngày hội thiếu nhi tại Công ty VWS để được vui chơi, ca hát”.

Được ba mẹ đưa đến tham gia ngày hội thiếu nhi, bé Minh Hà (5 tuổi) lúc đầu còn rụt rè, bẽn lẽn nhưng chỉ ít phút sau, bé đã mạnh dạn lên sân khấu, nhảy múa cùng các anh chị. Chị Thủy (nhân viên Công ty VWS) tâm sự, do cả hai vợ chồng đều đi làm, bé Hà được gửi bà ngoại chăm sóc nên ngoài giờ học mầm non, bé hầu như rất ít được ba mẹ đưa đi chơi. “Hôm nay là lần đầu tiên cả gia đình cùng nhau được vui chơi, chụp ảnh kỷ niệm tại ngày hội thiếu nhi do Công đoàn cơ sở Công ty VWS tổ chức. Ngày hội rất vui và nhiều kỷ niệm. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh cho con. Thấy con cười vui, tôi rất hạnh phúc và cám ơn BCH Công đoàn cơ sở Công ty VWS đã đem lại cho gia đình chúng tôi những điều bất ngờ này”, chị Thủy bộc bạch.

Tại Ngày hội thiếu nhi 2024, các em không chỉ được nhận bánh kẹo mà còn được xem chương trình văn nghệ múa hát, ảo thuật…; tham gia vào các trò chơi vận động vui nhộn, đố vui có thưởng. Đặc biệt, các em còn được Công đoàn cơ sở Công ty VWS tặng nhiều phần quà ý nghĩa nhân Ngày quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Các bé vui nhộn khi tham gia tiết mục ảo thuật.

Thay mặt BCH Công đoàn cơ sở Công ty VWS, anh Nguyễn Thanh Hưng – Chủ tịch Công đoàn mong rằng, những phần quà này sẽ góp phần động viên, khích lệ, tiếp sức cho các em thiếu nhi có những phút giây thật vui vẻ và cố gắng học tập, trau dồi đạo đức, mai sau sẽ là người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

Được biết, BCH Công đoàn cơ sở Công ty VWS luôn có rất nhiều hoạt động dành cho công đoàn viên, người lao động đang làm việc tại công ty. Cụ thể, trong những ngày nắng nóng vừa qua, công đoàn thường xuyên tặng quà, thức ăn nước uống nhằm hỗ trợ động viên tinh thần để công đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt công việc của mình; mời chuyên gia đến chia sẻ kiến thức, nói chuyện chuyên đề liên quan đến bệnh mùa nắng nóng, cách phòng ngừa; tặng quà cho con em công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở Công ty VWS còn thường xuyên bình chọn những công nhân viên có thành tích làm việc xuất sắc và khen thưởng, nhằm khích lệ, động viên tinh thần để công nhân viên làm việc tốt hơn.

Đại diện Công đoàn Công ty VWS trao quà cho các bé.

Đặc biệt, cuối tháng 6-2024 tới đây, Công đoàn cơ sở Công ty VWS sẽ tổ chức chuyến du lịch nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm tại Phan Thiết dành cho công nhân viên, người lao động của công ty. Đây cũng là dịp để người lao động cùng người thân gia đình có thể cùng nhau đi nghỉ dưỡng, vui chơi dịp hè. Thông qua những hoạt động này, Công đoàn Công ty VWS mong muốn mang lại cho công nhân viên, người lao động đang làm việc tại Công ty VWS niềm vui lớn để gắn bó hơn với công việc.