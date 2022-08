Nổ cháy kho dầu Cuba: Mexico, Venezuela sang giúp

Tính tới ngày 7-8 (giờ địa phương), các đám cháy trong vụ nổ kho dầu ở Cuba đã bước sang ngày thứ ba và vẫn chưa bị dập tắt dù lực lượng chữa cháy cố gắng hết sức với lượng lớn lính cứu hỏa, nhân sự từ Bộ Nội vụ, lực lượng vũ trang cách mạng, máy bay trực thăng, theo hãng tin Bloomberg.

Chưa rõ tung tích 17 lính cứu hỏa mất tích

Tối 5-8 (giờ địa phương), sét đánh trúng một trong tám bồn chứa tại kho dầu gần khu công nghiệp tỉnh Matanzas nằm ven bờ biển miền Bắc Cuba. Đến hôm sau (6-8), lửa lan đến bồn chứa thứ hai. Theo chính quyền tỉnh Matanzas, hai bồn chứa này một chứa 26.000 m3 xăng dầu và một chứa 50.000 m3 dầu nhiên liệu. Khói từ đám cháy bay đến tận thủ đô Havana cách đó gần 100 km về phía đông.

Ngày 7-8, ông Nestor Perez, Giám đốc Công ty Dầu khí nhà nước Union Cuba-Petroleo, được gọi là Cupet, cho biết 520 m3 dầu nhiên liệu đã được chiết ra từ một trong các bồn chứa và công ty đang mong sẽ có thêm tàu để tiếp tục chiết nhiên liệu ra.

Trao đổi với báo chí địa phương ngày 7-8, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Matanzas - bà Susely Morfa Gonzalez cho biết ở bồn chứa đầu tiên bị sét đánh nổ và cháy “hiện không còn cháy, chỉ còn khói trắng”. Bồn thứ hai vẫn đang cháy, tỏa cột khói đen khổng lồ lên trời. Trong khi đó bồn thứ ba - vốn vào tối 6-8 các quan chức Cuba lo ngại sẽ bị nổ - đang được làm mát bằng nước để duy trì nhiệt độ thích hợp ngăn bốc cháy.

Vụ cháy xảy ra gần nhà máy nhiệt điện lớn nhất Cuba là Antonio Guiteras 225 MW. Tuy nhiên, theo hãng tin nhà nước Cuba Prensa Latina, vụ cháy không đe dọa ngay lập tức đến hoạt động của Nhà máy điện Antonio Guiteras.

Nhà chức trách Cuba cho biết ít nhất 121 người bị thương trong vụ nổ bồn chứa thứ hai, trong đó có Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Liván Arronte. 36 người vẫn phải nhập viện, năm người trong tình trạng nguy kịch. Theo Bộ trưởng Y tế Cuba Jose Angel Portal, đến ngày 7-8, ít nhất một lính cứu hỏa thiệt mạng, hơn 4.000 người phải sơ tán. Riêng số phận 17 lính cứu hỏa mất tích khi chữa cháy vẫn chưa được xác định.

Thảm họa bao phủ thêm một lớp mây mù lên nền kinh tế vốn đang chật vật của Cuba, theo Bloomberg. Vụ cháy xảy ra khi lạm phát hằng năm của Cuba tăng tới 29% (ghi nhận vào tháng 6, so với tháng 6-2021), phần lớn là do đồng peso mất giá, do chi phí nhiên liệu và nhập khẩu tăng. Kinh tế Cuba tăng trưởng 1,3% vào năm 2021 sau hai năm giảm kỷ lục.