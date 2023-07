'Nổ' có chồng làm ở VKSND Tối cao để lừa 500 triệu 'chạy án'

(PLO)- Trinh xưng là Giám đốc Công ty thép, "nổ" là có chồng công tác tại VKSND Tối cao rồi nhận 500 triệu đồng để lừa đảo "chạy án".

Ngày 21-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành bắt bị can để tạm giam Đinh Thị Thùy Trinh (50 tuổi, ngụ TP.HCM) về lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 8-2021 thông qua các mối quan hệ, Trinh quen với ông T (41 tuổi, ngụ huyện Cầu Ngang, Trà Vinh). Lúc này Trinh xưng là Giám đốc Công ty thép, có chồng công tác tại VKSND Tối cao tại TP.HCM.

Khi ông T. nhờ Trinh giúp cho người thân đang bị Công an tỉnh Trà Vinh tạm giam được giảm nhẹ hình phạt thì Trinh đồng ý và yêu cầu gia đình chuyển tiền để Trinh “chạy án”. Tin tưởng, gia đình ông T. đã nhiều lần chuyển tiền cho Trinh với tổng số hơn 500 triệu đồng.

Đến tháng 8-2022, khi hay tin TAND tỉnh Trà Vinh đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt án tù người thân của ông T. thì gia đình liên hệ Trinh nhưng không được. Do đó ông T. trình báo công an.

Ngoài trường hợp của gia đình ông T, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh thông báo ai là bị hại của Đinh Thị Thùy Trinh thì liên hệ Điều tra viên Trịnh Hải Vinh, số điện thoại 0908.456.745 để được giải quyết.

