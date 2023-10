Tối ngày 2-10, nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, thường trú xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) đã bị công an Đồng Nai bắt giữ. Đây là đối tượng bắt cóc bé gái ở phường 6, TP Tân An, Long An vào chiều cùng ngày. Tại cơ quan công an, bước đầu Sơn khai nhận do chơi cờ bạc nên nợ tiền của nhiều người. Thời gian gần đây, các chủ nợ liên tiếp thúc ép nên Sơn túng quẫn.

Chiều ngày 2-10, Sơn đến trường đón con và cháu bé. Sau khi gửi con về nhà nội, Sơn đưa cháu bé bỏ chạy về hướng TP.HCM. Trên đường đi, Sơn gọi điện cho gia đình yêu cầu đưa 2 tỷ đồng tiền chuộc. Sau đó, Sơn hạ xuống 1 tỷ đồng.

Sau đó, gia đình cháu bé chuyển cho Sơn nhiều lần đủ 1 tỷ đồng. Sơn vào 1 khách sạn ở phường An Phú, TP Thủ Đức gửi cháu bé lại rồi báo cho gia đình đến đón.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: VH

Riêng Sơn điều khiển xe chạy về hướng tỉnh Lâm Đồng. Khi đến địa bàn thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú (Đồng Nai) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Khám xét chiếc xe mà Sơn điều khiển, cơ quan công an phát hiện 1 chai thuốc sâu.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin, công an tỉnh Long An nhanh chóng vào cuộc truy bắt nghi phạm.

Sau khi xác định nghi phạm đi trên ô tô cùng bé gái bị bắt cóc chạy về hướng TP.HCM nên công an tỉnh Long An đã báo công an TP.HCM, công an Đồng Nai phối hợp chặn bắt.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, công an tỉnh Đồng Nai nhận được thông tin nghi phạm lái xe đi theo hướng quốc lộ 20 về tỉnh Lâm Đồng nên đã bố trí lực lượng chốt chặn bắt giữ.

Khi chiếc ô tô của nghi phạm đến địa bàn huyện Tân Phú (Đồng Nai) thì cảnh sát vây bắt, khống chế và đưa về trụ sở, tiếp tục điều tra.

Ngay sau đó, Công an Long An cùng gia đình đã đến khách sạn và đưa cháu bé trở về an toàn.

H. DU - V TÙNG - V HỘI