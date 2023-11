Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã tạm giữ hơn 10 người liên quan đến vụ việc hỗn chiến, có dùng súng xảy ra tại địa bàn phường Hiệp Bình Chánh khiến một người bị thương.

Người bị thương sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 2-11, một nhóm hơn 10 người xông vào quán nhậu tại đường B Trưng Trắc, KP 7, phường Hiệp Bình Chánh đánh một nhóm ba người đang ăn uống tại quán này.

Theo người dân, lúc hỗn chiến, trong nhóm hơn 10 người thì có hai người nổ súng vào nhóm ba người. Vụ việc khiến một người bị đạn trúng vào chân và phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc sau đó được Công an phường Hiệp Bình Chánh phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức vào cuộc truy xét. Công an sau đó đã bắt giữ hơn 10 người, thu giữ 2 khẩu súng để giám định, phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn khi vay mượn tiền.

CÔNG MINH