Nóng: Bị Tuchel từ chối, Man United đã tìm ra người thay thế HLV Ten Hag 17/10/2024 12:10

(PLO)- Cựu chiến lược gia Chelsea Thomas Tuchel đã từ chối cơ hội dẫn dắt Manchester United để nhận lời ngồi ghế nóng đội tuyển Anh vào tháng 1-2025 và điều này giúp HLV Ten Hag có thêm thời gian ở lại Old Trafford, dù không chắc chắn.

Theo nguồn tin từ The Times, ông thầy người Đức Tuchel là sự lựa chọn hàng đầu để thay thế HLV Ten Hag tại Old Trafford. Nguyên do HLV người Hà Lan đang chịu áp lực lớn khi Manchester United có khởi đầu không mấy suôn sẻ ở mùa giải 2024-2025.

Quỷ đỏ đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League với chỉ tám điểm sau bảy trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Từ mùa hè qua, các lãnh đạo Man United đã tiếp cận rất nhiều nhà cầm quân để đưa về CLB thay thế HLV Ten Hag, trong đó bao gồm Tuchel. Tuy nhiên, tân đồng sở hữu MU cuối cùng đã trao cho HLV Ten Hag thêm một cơ hội để dẫn dắt CLB.

Trong bối cảnh không chắc chắn về thời điểm Ten Hag sẽ bị sa thải, Tuchel đã quyết định đảm nhận vai trò cầm quân đội tuyển Anh. Dự kiến, HLV tạm quyền Lee Carsley sẽ quay trở lại công việc huấn luyện đội tuyển U-21 Anh sau khi Tuchel, 51 tuổi, tiếp quản đội tuyển quốc gia từ ngày 1-1-2025.

HLV Ten Hag vẫn còn một tháng 11 với những trận cầu khó để cứu vãn chiếc ghế nóng của mình. Ảnh: GETTY.

Và khi tương lai của Tuchel đã được xác định, sự nghiệp của HLV Ten Hag tại Manchester vẫn còn nhiều mối nguy. Theo nguồn tin trên, cựu HLV của Ajax có thời hạn đến kỳ nghỉ quốc tế tiếp theo vào tháng 11 để cứu vãn chiếc ghế của mình. Trước kỳ nghỉ đó, Manchester United sẽ phải thi đấu bốn trận tại Premier League gặp Brentford, West Ham United, Chelsea, và Leicester City.

Thầy trò HLV Ten Hag cũng có hai trận đấu tại Europa League với các đối thủ Fenerbahce và PAOK. Trận đấu cuối cùng trong giai đoạn này là cuộc đối đầu ở vòng 16 đội Carabao Cup với Leicester City.

HLV Ten Hag đã đến Old Trafford vào mùa hè năm 2022 và đã dẫn dắt đội bóng trong 125 trận đấu trên mọi đấu trường. Ông đã mang về cho người hâm mộ Quỷ đỏ một danh hiệu FA Cup và một Carabao Cup. Mặc dù những cuộc đàm phán của Manchester United với Thomas Tuchel đã được công khai rộng rãi, nhưng cũng có thông tin cho rằng Quỷ đỏ đã xem xét các lựa chọn khác từ Đức.

Nhà cầm quân của Stuttgart, Sebastian Hoeness lọt vào tầm ngắm của các lãnh đạo MU. Ảnh: GETTY.

Theo báo chí Đức, Sir Jim Ratcliffe và các cộng sự đã liên hệ với HLV hiện tại của Stuttgart, Sebastian Hoeness. Vì thế, vị trí của HLV Ten Hag đã gặp nguy hiểm từ một thời gian, và tình hình không khác gì vào mùa hè sau khi đội bóng của ông kết thúc ở vị trí thứ tám tại Premier League. Hiện tại, cơ hội của ông thầy người Hà Lan ngày càng mờ mịt hơn.

Chức vô địch FA Cup vào cuối mùa giải có thể đã cứu vãn công việc của HLV Ten Hag nhưng chiếc ghế nóng của ông ngày càng nóng hơn vì tình trạng bết bát của MU từ đầu mùa này. Và sau khi không có được HLV Tuchel, các lãnh đạo MU đã tiếp cận Hoeness do ấn tượng ông dẫn dắt Stuttgart về nhì tại Bundesliga mùa trước. HLV Hoeness bắt đầu cầm quân tại Stuttgart từ tháng 4-2023 và đang có hợp đồng với CLB đến mùa hè năm 2027.