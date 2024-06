Nóng: HLV Kim Sang-sik loại Văn Toàn cho chuyến làm khách Iraq 07/06/2024 13:35

Màn ra mắt của HLV Kim Sang-sik hơn cả mong đợi trên sân Mỹ Đình đêm 6-6 khi đội tuyển Việt Nam lội ngược dòng thắng nghẹt thở Philippines 3-2. Đầu hiệp hai, Reichelt bất ngờ mở điểm cho đội khách nhưng không lâu sau đó, Văn Toàn đã chuyền như đặt cho Tiến Linh gỡ hòa 1-1.

Tiền đạo của B. Bình Dương từng thất sủng dưới thời HLV Troussier tiếp tục lên tiếng với cú đánh đầu giúp chủ sân Mỹ Đình dẫn 2-1. Kịch tính trào dâng với pha vô-lê đẹp mắt của Ingreso san bằng 2-2. Rất may ở phút bù giờ thứ 5, Tuấn Anh sút hiểm buộc thủ môn phá bóng cho Tuấn Hải đệm lòng nhẹ nhàng vào lưới trống ấn định 3-2.

Ngay sau chiến thắng này, HLV Kim sang-sik sáng 7-6 đã cho các cầu thủ ra sân tập. Theo VFF, ông thầy người Hàn chủ yếu rèn luyện thêm cho những cầu thủ dự bị hoặc không thi đấu nhiều thời gian trong trận đấu với đội tuyển Philippines.

Các tuyển thủ Việt Nam đã chơi tốt ở trận ra mắt HLV Kim Sang-sik. Ảnh: ANH THỊNH.

Cũng cần biết HLV Kim Sang-sik do không có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận tiếp Philippines nên ông đã ưu tiên sự lựa chọn những gương mặt kỳ cựu trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, ông Kim đã giao cho Đức Chiến đá trung vệ, hay sự đổi mới so với thời ông Park là trao hai cánh cho Văn Khang và Xuân Mạnh.

HLV Kim Sang-sik hài lòng với các học trò: “5 ngày chuẩn bị vừa qua rất ngắn ngủi. Cầu thủ đã rất cố gắng. Tôi muốn cảm ơn học trò của mình. Với người hâm mộ, tôi muốn nói rằng chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tạo sự tận hưởng cho người hâm mộ, giành chiến thắng để mọi người vui và yêu đội tuyển Việt Nam hơn”.

Về lực lượng chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Iraq trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, HLV Kim Sang-sik đã gạch tên Văn Toàn do cầu thủ của Nam Định đã nhận 2 thẻ vàng. Bù lại, hàng phòng ngự của của đội tuyển có trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh trở lại. Hậu vệ của Công an Hà Nội đã phải nghỉ thi đấu ở trận gặp đội tuyển Philippines cũng do nhận đủ 2 thẻ vàng.

Tuấn Anh có pha sút bóng hiểm hóc tạo cơ hội cho Tuấn Hải ghi bàn ở phút bù giờ. Ảnh: ANH THỊNH.

Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik cũng đưa ra quyết định về danh sách 23 cầu thủ cho chuyến đến làm khách trên sân Iraq. Theo đó, ngoài Văn Toàn bị treo giò và phải làm khán giả bất đắc dĩ, ba cầu thủ còn lại sẽ nói lời chia tay với các đồng đội là thủ môn Quan Văn Chuẩn, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn và tiền đạo Trần Ngọc Sơn. Cả ba cầu thủ này đều là những nhân tố trẻ trong đội hình đội tuyển Việt Nam và còn nhiều cơ hội để phát triển trong thời gian tới.

Với trận thắng Philippines, đội tuyển Việt Nam có thể cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể, theo tính toán mới nhất của Football Ranking, thầy trò HLV Kim Sang-sik được cộng thêm 10,38 điểm. Điều này giúp đội tuyển Việt Nam có thể tăng 2 bậc (lên thứ hạng 113 thế giới). Thầy trò ông Kim sẽ được cộng thêm nhiều điểm nếu đạt được kết quả tốt trong trận lượt về gặp Iraq sắp tới – đối thủ đang xếp hạng 58 thế giới.

Hai tiền đạo Tiến Linh và Tuấn Hải đều "nổ súng" ở sân Mỹ Đình. Ảnh: ANH THỊNH.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ lên đường sang Iraq vào rạng sáng ngày 8-6. Đội sẽ nối chuyến tại Doha (Qatar) và hạ cánh ở sân bay Basrah (Iraq) vào 10 giờ cùng ngày, theo giờ địa phương.

Trận đấu giữa Việt Nam và Iraq sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ, ngày 11-6 giờ địa phương (1 giờ, ngày 12-6 theo giờ Việt Nam). Sau lượt trận vừa qua, đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp trong trường hợp đánh bại được Iraq và Indonesia không thắng Philippines.