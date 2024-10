Nóng hôm nay: Chi tiết quyết định thu hồi bằng của ông Vương Tấn Việt; Nguy cơ lũ quét ở Quảng Ngãi 23/10/2024 06:00

Nóng hôm nay: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng phòng đào tạo sau đại học, Trường Đại học Luật Hà Nội, cho biết thực hiện yêu cầu của Bộ GD&ĐT, trường đang tiến hành các thủ tục pháp lý huỷ kết quả đào tạo và thu hồi các văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt theo quy định của pháp luật.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho hay, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Trước tình hình trên, các địa phương có điểm nguy cơ sạt lở và lũ lụt như xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, huyện Sơn Hà, xã Sơn Bao đã lên phương án ứng phó, di dời người dân đến nơi an toàn.