Nóng: Kẻ xịt hơi cay cướp tiệm vàng ở Phan Thiết bị bắt tại Bình Dương 19/04/2024 18:35

Khoảng 17 giờ ngày 19-4, Công an TP Phan Thiết; Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp nghi can cướp tiệm vàng sau gần 24 giờ gây án.

Nghi can bị bắt khi đang chuẩn bị rời Bình Dương đi TPHCM.

Tên cướp tiệm vàng bị bắt giữ. Ảnh CA.

Danh tính nghi can là Thái Văn Trường (32 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk). Sau một thời gian làm công nhân ở Bình Dương đã ra Bình Thuận thuê nhà nghỉ, nghiên cứu cướp tiệm vàng.

Bước đầu, công an xác định, Trường sử dụng giấy tờ giả với tên Lê Hoàng Anh, sinh năm 2005, trú xã H’ Neng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai và thuê một nhà nghỉ trên địa bàn phường Xuân An.

Chiều ngày 18-4, Trường thuê một chiếc xe máy rồi đi lòng vòng trên các tuyến đường ở TP Phan Thiết tìm kiếm tiệm vàng sơ hở để ra tay. Đến khoảng 14 giờ ngày 18-4, Trường đi đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim và quan sát.

2 lượng vàng tang vật đã được thu hồi.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Trường quay lại và thực hiện hành vi cướp tiệm vàng.

Để tránh sự truy bắt của Công an, Trường đã sửa biển số xe 59Y1-198.91 thành 59Y1-188.91. Quá trình bỏ trốn Trường đã sử dụng nhiều cách thức tinh vi để đối phó việc truy bắt của công an bằng cách đón xe khách về tỉnh Gia Lai rồi xuống xe giữa đường đón xe khác vào lại tỉnh Bình Dương.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp.

Lực lượng trinh sát hình sự của Công an Bình Thuận và Công an TP Phan Thiết đã trắng đêm truy xét và đến sáng 19-4 đã xác định nơi tên cướp thuê phòng trọ và thuê xe.

Từ đó hồ sơ tên cướp táo tợn này đã được nhanh chóng dựng lên và các trinh sát đã lần theo dấu vết của tên cướp đến Bình Dương và bắt giữ thành công.

Hiện toàn bộ số vàng của tiệm vàng bị cướp đã được công an thu giữ và tiến hành trao trả cho chủ tiệm vàng.