Nóng Nga-Ukraine 2-9: Thành phố nguyên tử Nga bị tấn công; Vũ khí hạt nhân mạnh nhất Nga được đưa vào chiến đấu

(PLO)- TP Kurchatov gần nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga bị UAV tấn công; Vũ khí hạt nhân mạnh nhất của Nga - tên lửa đạn đạo Sarmat, được phê duyệt dùng cho chiến đấu; Nga có những trận chiến căng thẳng ở Donetsk và Zaporizhia; Mỹ nói Ukraine có tiến bộ phản công.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 2-9 không có dấu hiệu hạ nhiệt khi Ukraine vẫn tích cực phản công, tấn công vào các mục tiêu Nga như cầu Crimea. Còn Nga cũng cố gắng đánh vào các cứ điểm Ukraine trên khắp mặt trận.

Nga có những trận chiến căng thẳng ở Donetsk và Zaporizhia

. Ngày 1-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã trải qua những trận chiến căng thẳng nhất ở khu vực Donetsk và Zaporizhia trong tuần này, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết ở Zaporizhia, Ukraine đã có 44 lần tấn công không thành công vào các vị trí Nga và Ukraine đang tái triển khai một trong những lực lượng dự bị chiến lược để chọc thủng phòng tuyến Nga.

Bộ này cho biết ở Zaporizhia, Ukraine mất hơn 960 lính, 24 xe chiến đấu bọc thép, 28 xe cơ giới và 45 khẩu pháo dã chiến.

Theo Bộ, trong tuần, lực lượng Nga loại bỏ 1.025 lính Ukraine ở khu vực phía nam tỉnh Donetsk, 470 lính Ukraine ở khu vực TP Kupyansk, 540 lính Ukraine ở TP Lyman.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết quân Nga đã bắn hạ 4 máy bay chiến đấu và 1 trực thăng của Ukraine trong tuần qua.

Cầu Crimea bị UAV nhắm mục tiêu

. Bộ Quốc phòng Nga thông báo một cuộc tấn công do thuyền không người lái Ukraine nhằm vào cây cầu Crimea chiến lược, nối bán đảo Crimea với đất liền Nga, đã bị ngăn chặn vào tối ngày 1-9, theo đài RT.

“Vào ngày 1-9, vào khoảng 23 giờ 15 phút (giờ Moscow), chính quyền Kiev đã cố gắng tiến hành tấn công khủng bố vào cầu Crimea bằng cách sử dụng một chiếc thuyền không người lái” - Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Bộ này cho biết lực lượng Nga đã kịp thời phát hiện và tiêu diệt phương tiện này.

Giao thông trên cầu Crimea đã bị dừng trong thời gian ngắn vào tối ngày 1-9 do sự việc.

Vũ khí hạt nhân mạnh nhất của Nga đi vào hoạt động

. Ngày 1-9, ông Yury Borisov - Tổng giám đốc tập đoàn vũ trụ nhà nước Roscosmos (Nga) cho biết cho biết hệ thống vũ khí hạt nhân mạnh nhất của Nga - tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat, hiện đã được phê duyệt cho nhiệm vụ chiến đấu, theo hãng thông tấn RIA Novosti.

Ông Borisov cho biết tên lửa này có thể triển khai 10 đầu đạn hạt nhân trở lên và di chuyển với tốc độ siêu thanh để đánh lừa hệ thống phòng thủ đã được đưa vào làm nhiệm vụ chiến đấu.

Đây được cho là tên lửa có tầm bắn xa nhất và nặng nhất trong kho vũ khí hạt nhân của Nga, theo đài RT.

Ông Borisov chỉ thông báo ngắn gọn chứ không cung cấp thông tin chi tiết về “nhiệm vụ chiến đấu” mà ông nói, cũng như không cho biết có bao nhiêu tên lửa đã được triển khai hoặc triển khai ở đâu.

Thành phố nguyên tử Nga bị UAV tấn công

. Ngày 1-9, Thống đốc tỉnh Kursk - ông Roman Starovoyt cho biết 1 UAV đã nhắm mục tiêu vào TP Kurchatov (Nga)- trung tâm công nghiệp gần nhà máy điện hạt nhân Kursk, theo đài RT.

Ông Starovoyt nói rằng vụ tấn công gây thiệt hại nhỏ cho một tòa nhà không có người dân sinh sống và không có ai bị thương trong vụ việc.

Ban quản lý nhà máy điện hạt nhân Kursk cho biết trên Telegram rằng cuộc tấn công bằng UAV ở Kurchatov không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở này. Nhà máy vẫn hoạt động bình thường, với bức xạ nền xung quanh nhà máy ở mức tự nhiên.

Ukraine tiếp tục nỗ lực phản công

. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 1-9, Nga và Ukraine đã xảy ra 31 trận giao tranh, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết các hoạt động tấn công của quân Nga ở các hướng TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv), TP Bakhmut, Avdiyivka, Maryinka và Shakhtarske (đều ở tỉnh Donetsk) vẫn không thành công.

Lực lượng Ukraine đang tiếp tục tấn công theo hướng TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia), đã giành được một số cứ điểm và tiếp tục chiến dịch phản công.

Ukraine: Chiến tranh nên chuyển hướng sang Nga

. Cục trưởng Cục Tình báo Ukraine - ông Kyrylo Budanov cho rằng cuộc chiến nên được chuyển hướng sang Nga, theo Ukrinform.

"Theo quan điểm của tôi, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Cuộc chiến nên được chuyển hướng sang một lãnh thổ khác, tất nhiên là Nga" - ông nói.

Khi được hỏi liệu việc có phải là tiến hành các cuộc không kích có mục tiêu, hành động phá hoại,... hay không, ông Budanov nói rằng những hoạt động đó càng mở rộng thì càng tốt.

. Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine - ông Oleksiy Danilov cho biết kể từ năm 2020, Ukraine đã phát triển 2 hướng chiến lược: chương trình tên lửa nội địa và sử dụng máy bay không người lái. Vì vậy, việc đánh trúng các mục tiêu trên lãnh thổ nước xâm lược, dù cách Ukraine 1.500 km cũng không còn là vấn đề, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ông cũng lưu ý rằng quân đội Ukraine chỉ tấn công các cơ sở quân sự của Nga, còn việc các nhà máy lọc dầu hoặc các cơ sở khác nổ tung là do các đảng phái Nga làm mà Ukraine không kiểm soát.

Mỹ: Ukraine có tiến bộ phản công

. Ngày 1-9, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Nhà Trắng đã quan sát thấy tiến bộ đáng chú ý trong cuộc phản công của Ukraine dọc theo tiền tuyến phía nam ở tỉnh Zaporizhia trong 72 giờ qua, theo tờ The New York Times.

Theo ông Kirby, mặc dù cuộc phản công diễn ra chậm ở một số khu vực và chậm hơn mức mà các chỉ huy Ukraine mong đợi, lực lượng Ukraine đã đạt được tiến bộ.

Ông nói rằng bất kỳ lời chỉ trích nào về chiến lược hoặc hoạt động của Ukraine do các quan chức Mỹ đề nghị không nêu tên đều không hữu ích.

Ông Kirby cũng nói rằng Mỹ sẽ không thảo luận về kế hoạch chiến tranh của Ukraine hoặc cách lực lượng Ukraine sẽ khai thác lợi thế của họ.

Ông nói thêm rằng Mỹ kỳ vọng Ukraine sẽ tiếp tục tiến sâu hơn về phía nam và điều đó sẽ có những cuộc giao tranh khó khăn ở phía trước.

ĐỨC HIỀN