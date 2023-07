Nóng Nga-Ukraine 22-7: Chiến sự leo thang mọi mặt trận, Nga nói sẽ kiểm tra tàu ở Biển Đen

(PLO)- Chiến sự leo thang mọi mặt trận; Nga cảnh báo ‘ý đồ' của Ba Lan đối với Ukraine và Belarus, tuyên bố sẽ kiểm tra tàu ở Biển Đen ; Đức cam kết sát cánh cùng Ba Lan nếu bị tấn công ở sườn đông.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang khắp mọi mặt trận. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga pháo kích nhiều địa phương miền nam Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ có phản ứng trước các cuộc tấn công của Moscow.

Hai bên phá huỷ hàng loạt khí tài lẫn nhau

. Theo hãng tin Ukrinform, ngày 21-7, Chỉ huy Đơn vị tác chiến và chiến lược Tavria của Ukraine - Tướng Oleksandr Tarnavskyi cho biết Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang đẩy lùi quân Nga và tiến lên theo hướng Tavria (miền nam Ukraine).

"Nỗ lực chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ trên hướng Tavria vẫn tiếp tục. Các binh sĩ của chúng tôi đang đẩy lùi quân đối phương một cách có hệ thống" - ông Tarnavskyi nói.

Theo ông, các đơn vị pháo binh của Lực lượng Phòng vệ Ukraine ở hướng Tavria trong ngày qua đã có 1.316 lần khai hoả súng, pháo các loại. Theo đó, các đợt tấn công trên đã khiến Nga hứng chịu thương vong gần hai đại đội và phá huỷ 24 đơn vị thiết bị quân sự của các lực lượng Moscow.

Cụ thể, số thiết bị quân sự Nga bị phá huỷ gồm 1 xe tăng, 16 xe bọc thép chở quân, 2 pháo 2A65 Msta-B, 1 hệ thống pháo tự hành 2S1 Gvozdika, 1 pháo 2A36 Giatsint-B, 1 súng cối 2S4 Tyulpan, cùng một số phương tiện khác. Theo ông Tarnavskyi, các lực lượng Ukraine cũng đã tập kích 3 kho đạn của quân Nga.

Trong bài phát biểu cuối ngày 21-7, ông Zelensky cho biết rằng pháo binh Nga tấn công làng Druzhba (tỉnh Donetsk), làng Honcharivske (tỉnh Chernihiv),... khiến 2 phụ nữ và 2 trẻ em thiệt mạng, phá huỷ các trung tâm văn hóa, trường học và các tòa nhà dân cư trong khu vực.

Ông Zelensky cho biết thêm rằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga lại tấn công thành phố Odessa và các khu vực phía nam Ukraine trong ngày qua, đồng thời cảnh báo rắn Kiev sẽ có phản ứng trước các cuộc tấn công của Moscow.

Ukrinform đưa tin rằng lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiêu diệt khoảng 240.690 lính Nga tính từ đầu chiến sự đến ngày 21-7. Tính riêng ngày 21-7 có tới 680 lính Nga bị quân Ukraine tiêu diệt.

. Theo hãng thông tấn TASS, phát ngôn viên lực lượng chiến đấu miền nam của Nga - ông Vadim Astafyev ngày 21-7 nói rằng các lực lượng Nga đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của Ukraine ở hướng các thành phố Lysychansk (tỉnh Luhansk), Avdiivka và Marinka (tỉnh Donetsk).

"Các đơn vị của lực lượng chiến đấu miền nam đã đẩy lùi thành công 7 cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở các hướng Lysychansk, Avdiivka và Marinka. Các đội trực thăng cũng đã phá hủy hai xe bọc thép chiến đấu của đối phương gần các khu đô thị Kurdiumivka và Kleshcheyevka" - ông nói.

Ngoài ra, theo ông Astafyev, các đội pháo Tornado-S đã tấn công một kho nhiên liệu của lữ đoàn máy bay số 77 của Ukraine gần thành phố Druzhkivka (Donetsk).

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov nói rằng các lực lượng Nga đã tấn công các địa điểm mà quân Ukraine tập trung để lên kế hoạch oanh tạc Nga bằng máy bay không người lái (UAV). Theo ông, quân Nga đã đạt mục đích tấn công, các mục tiêu Ukraine đều bị phá huỷ.

Ông Konashenkov cho biết trong ngày 21-7 quân Nga đã phá hủy một sở chỉ huy của Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và một kho nhiên liệu của đối phương ở tỉnh Zaporizhia.

Ngoài ra, lực lượng Nga cũng đã vô hiệu hóa cánh quân Ukraine ở thành phố Kupiansk (tỉnh Kharkiv) trong ngày qua.

"Có tới 30 binh sĩ Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, lựu pháo Msta-B và D-20, 2 khẩu súng D-30 và 1 trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy trong ngày qua" - vị phát ngôn viên nói.

Nga tuyên bố sẽ kiểm tra tàu ở Biển Đen nếu cần thiết

Ngày 21-7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin cho biết Nga muốn các tàu ở Biển Đen được kiểm tra để đảm bảo rằng chúng không được sử dụng để chở vũ khí, TASS đưa tin.

Liên quan tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng Moscow sẽ coi tất cả các tàu đi đến các cảng của Ukraine dọc Biển Đen là tàu chở hàng quân sự, ông Vershinin nói rằng điều đó đồng nghĩa Nga phải kiểm tra xem các tàu có đang chở vũ khí hay không.

“Phải điều tra, thanh tra nếu cần thiết để xác định xem có đúng như vậy hay không” - ông Vershinin nhấn mạnh, đồng thời gọi cách tiếp cận này là "hoàn toàn hợp lý, đặc biệt là sau các cuộc tấn công" xảy ra gần đây.

Hôm 19-7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng sẽ coi tất cả các tàu đến các cảng Ukraine đi qua Biển Đen là tàu chở hàng quân sự. Tuyên bố có hiệu lực từ giữa đêm 20-7 theo giờ Moscow.

Ông Putin cảnh báo “ý đồ" của Ba Lan

Ngày 21-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các nhà lãnh đạo Ba Lan đang lên kế hoạch thành lập một liên minh do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hậu thuẫn để can thiệp vào cuộc xung đột Ukraine và tiếp quản các khu vực phía tây Ukraine cũng như Belarus.

Theo đài RT, ông Putin cho biết chính phủ ở Kiev sẵn sàng làm mọi cách để duy trì quyền lực, bao gồm bàn giao lãnh thổ Ukraine cho “chủ sở hữu nước ngoài”, mà đối tượng đầu tiên phải kể đến là Ba Lan.

Theo ông Putin, chính quyền Warsaw “có lẽ mong muốn thành lập một loại liên minh nào đó dưới chiếc ô của NATO và can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine”. Ông cho rằng mục đích của Warsaw là thu lợi về mình, cụ thể là sở hữu phần lãnh thổ miền tây Ukraine ngày nay.

Lãnh đạo Cơ quan Tình báo Nước ngoài (SVR) của Nga - ông Sergei Naryshkin cũng cáo buộc rằng Warsaw đang xem xét chiếm các vùng lãnh thổ phía tây Ukraine bằng cách triển khai quân đội của mình tới khu vực nói trên như một phần của sáng kiến ​​an ninh Ba Lan-Lithuania-Ukraine.

Theo ông Naryshkin, các quan chức Ba Lan đang dần nhận ra rằng “vấn đề thất bại của Ukraine chỉ là vấn đề thời gian”. Trong khi đó, ông Putin thì cho rằng mục đích thực sự của một liên minh như vậy sẽ chỉ là chiếm đóng các lãnh thổ Ukraine.

“Nếu các đơn vị Ba Lan tiến vào TP Lviv hoặc các vùng lãnh thổ khác của Ukraine, thì họ sẽ ở lại đó mãi mãi” - ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng lưu ý rằng "ai cũng biết” Warsaw cũng muốn tuyên bố chủ quyền đối với các phần lãnh thổ của Belarus. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng bất kỳ hành vi gây hấn nào chống lại Belarus đều đồng nghĩa với việc đang gây hấn với Nga.

“Chúng tôi sẽ đáp trả điều này bằng tất cả các phương tiện mà chúng tôi có” - ông Putin tuyên bố

Đức cam kết sát cánh cùng Ba Lan nếu bị tấn công ở sườn đông

Ngày 21-7, Đức đã cam kết hỗ trợ đồng minh NATO Ba Lan bảo vệ sườn phía đông của họ trong trường hợp lực lượng Wagner tấn công Ba Lan từ phía nước láng giềng Belarus, đài CNN đưa tin.

“Chúng tôi luôn sát cánh, phối hợp chặt chẽ nhất, không chỉ khi gặp nhau trực tiếp ở cấp bộ trưởng quốc phòng, mà cả những lúc khác. Những người bạn Ba Lan của chúng tôi cần hỗ trợ ở đâu nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, thì họ sẽ nhận được sự hỗ trợ đó” - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius trả lời câu hỏi liệu Đức có lo ngại về sự hiện diện của nhóm Wagner ở Belarus và khả năng nhóm này tấn công dọc biên giới Ba Lan hay không.

Ông Pistorius nói thêm rằng rằng Đức và Ba Lan đã “sẵn sàng” nếu một cuộc tấn công diễn ra.

Trước đó, vào ngày 20-7, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết rằng các lực lượng Belarus sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung với các chiến binh Wagner gần biên giới Ba Lan.

Sau đó, hãng thông tấn PAP dẫn lời người đứng đầu ủy ban an ninh Ba Lan Zbigniew Hoffmann rằng Ba Lan sẽ di chuyển các đơn vị quân sự từ phía tây sang sườn đông. Ông Hoffmann cho biết quyết định này do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Mariusz Blaszczak đưa ra sau khi ủy ban an ninh phân tích "các mối đe dọa tiềm ẩn do sự hiện diện của Wagner ở Belarus".

