Nóng Nga-Ukraine 22-8: Nga đánh mạnh Kharkiv; 2 bên cùng tuyên bố thắng thế ở Bakhmut; Lãnh thổ Nga tiếp tục bị tấn công

(PLO)- Nga đánh mạnh Kharkiv, Ukrai nói ý đồ muốn Kiev đem quân từ phía nam về bảo vệ; Ukraine ép sát sườn phía bắc, nam Bakhmut; Ukraine tấn công nhiều vùng của Nga; Nga lên tiếng việc Kiev sẽ nhận F-16.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 22-8 không có dấu hiệu hạ nhiệt khi giao tranh ở cả ba mặt trận - tỉnh Kharkiv ở miền bắc, Zaporizhia ở miền nam, tỉnh Donetsk ở miền đông - đều rất căng thẳng.

Nga đánh mạnh Kharkiv, Kiev nói Nga muốn Ukraine phân tán lực lượng

. Ngày 21-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã cải thiện vị thế trên tiền tuyến tại TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) khi ngăn chặn thành công 4 cuộc tấn công của Ukraine ở phía đông TP chiến lược này, đài RT đưa tin.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết trong ngày 21-8, ở hướng này, Nga đã loại bỏ 160 lính Ukraine, 5 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 phương tiện cơ giới, hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất,...

Gần đây, khu vực phía bắc của chiến tuyến gần Kupiansk nổi lên là nơi Nga liên tục tấn công vào Ukraine. Khoảng 2 tuần trước, chính quyền TP Kupiansk đã tuyên bố bắt buộc sơ tán dân.

. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov cho rằng Nga đang tăng cường tấn công theo hướng Kupiansk ở phía bắc nhằm làm suy yếu năng lực phản công của Ukraine ở miền nam, theo hãng thông tấn UKrinform.

“Họ cố gắng tấn công ở Kupiansk nhằm làm giảm năng lực của lực lượng phòng thủ Ukraine trong khu vực phản công. Họ hy vọng rằng chúng tôi sẽ tập hợp lại lực lượng từ phía nam và có phản ứng thích hợp ở hướng này" - ông Reznikov nói.

Ông Reznikov cũng nhấn mạnh rằng ở phía đông Ukraine, quân Ukraine đang theo đuổi chiến dịch bao vây thị trấn Bakhmut và hiện đang có dấu hiệu lạc quan. Điều này khiến Nga buộc phải điều động lực lượng dự bị tới vùng này.

Ukraine, Nga đều thông báo thắng lợi ở Bakhmut

. Ngày 21-8, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar cho biết ngoài việc đạt được những bước tiến ở phía nam, quân Ukraine còn đang tiến vào tỉnh Donetsk theo sườn phía nam TP Bakhmut, theo Ukrinform.

Bà Maliar cho biết tuần qua, lực lượng Ukraine đã giải phóng 3 km2 đất gần Bakhmut, và tổng cộng 43 km xung quanh thành phố đã được lực lượng Ukraine giành lại kể từ đầu cuộc phản công mùa hè này.

. Cũng trong ngày 21-8, quyền lãnh đạo cộng hòa tự xưng Donetsk - ông Denis Pushilin cho biết lực lượng Ukraine cố gắng tiến công ở hai bên sườn phía bắc và phía nam gần Bakhmut trong những ngày gần đây, với làng Kleshcheyevka ở TP này là một trong những điểm nóng giao chiến, TASS đưa tin.

. Trong khi đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lính dù Nga đã ngăn chặn được một cuộc tấn công của Ukraine vào vùng ngoại ô phía tây Bakhmut, theo TASS.

Theo đó, UAV của lực lượng lính dù Nga phát hiện một số nhóm bộ binh Ukraine tiến về cứ điểm Nga. Quân Nga đợi quân Ukraine tiếp cận một số vị trí nhất định và giành được một số khu vực nhiều cây, sau đó dùng súng phóng lựu chống tăng cầm tay khai hỏa vào mục tiêu.

Theo Bộ Quốc phòng, phía Ukraine bị tấn công bằng súng phóng lựu tự động AGS-17 Plamya và súng máy Kord 12,7 mm. Cuộc tiến công của phía Ukraine bị ngăn chặn và hầu hết quân Ukraine bị tiêu diệt.

Nga, Ukraine giành từng ngôi làng ở Zaporizhia

. Ngày 21-8, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar cho biết lực lượng Ukraine đã giành được nhiều thắng lợi ở hai ngôi làng Robotyne và Mala Tokmachka ở tỉnh Zaporizhia, theo tờ Kyvi Independent.

Theo bà Maliar, quân Nga không thành công khi cố gắng giành lại các vị trí đã mất ở phía đông làng Robotyne - cứ điểm quan trọng về mặt chiến thuật đối với Nga.

Việc giữ được Robotyne sẽ giúp lực lượng Ukraine tiếp tục tiến về phía nam tới 2 TP ở Zaporizhia là TP Tokmak và TP Melitopol hiện đang nằm trong tay quân Nga.

. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết ở khu định cư Robotyne (tỉnh Zaporizhia), trong ngày 21-8, Nga đã ngăn chặn 5 cuộc tấn công của lực lượng Không quân Ukraine.

Tổng cộng tổn thất của Ukraine ở hướng tỉnh Zaporizhia trong ngày là 80 lính Ukraine thiệt mạng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 4 phương tiện cơ giới, 1 khẩu pháo FH70 do Anh sản xuất, 1 khẩu pháo D-20, 1 khẩu pháo D-30,...

Ukraine tiếp tục tấn công lãnh thổ Nga

. Ngày 21-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã áp chế 1 UAV tại tỉnh Moscow, ngăn chặn UAV này tấn công vào thủ đô Moscow, theo RT.

Nga cáo buộc Ukraine dùng UAV này âm mưu tấn công khủng bố Moscow và cho biết UAV đã bị gây nhiễu bằng chiến thuật chiến tranh điện tử và rơi xuống quận Odintsovo (tỉnh Moscow, phía tây nam thủ đô Moscow).

Vài giờ sau, Bộ Quốc phòng Nga đăng một thông báo khác rằng một UAV cùng loại đã bị bắn hạ trên quận Istra (tỉnh Moscow) vào lúc 8 giờ 16 phút sáng 22-8.

Cũng trong ngày 21-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 2 UAV Ukraine cố gắng tấn công Nga đã bị hệ thống tác chiến vô tuyến điện tử của Nga làm nhiễu và bị rơi ở Biển Đen, cách bán đảo Crimea 40 km về phía tây bắc vào cuối ngày 21-8.

. Ngày 21-8, tỉnh trưởng Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết quân Ukraine đã bắn 44 quả đạn vào tỉnh này của Nga, theo TASS.

Theo ông Gladkov, Ukraine đã nã đạn pháo và thả các quả đạn từ UAV ở nhiều khu vực ở tỉnh này, bao gồm làng Shchetinovka, Zhuravlevka, quận Valuisky, quận Krasnoyaruzhsky,...

Nga lên tiếng việc Ukraine sẽ nhận F-16

. Ngày 21-8, tại thủ đô Athens (Hy Lạp), Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Hy Lạp sẽ tham gia đào tạo phi công Ukraine vận hành máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, theo Kyiv Independent.

Ông nói: “Tôi cảm ơn Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis và cộng sự vì sẵn sàng làm nhiều hơn nữa để giúp bảo vệ tự do của Ukraine”.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ nhận 42 máy bay chiến đấu F-16 từ Hà Lan và 19 chiếc từ Đan Mạch.

Theo người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine - ông Yurii Ihnat, F-16 có thể cung cấp cho quân đội Ukraine ưu thế trên không cần thiết, do đó tạo ra thay đổi trên chiến trường.

Ông Ihnat cho biết Ukraine cần 128 máy bay chiến đấu để thay thế toàn bộ đội máy bay cũ và cần số lượng này để triển khai tới các sân bay khác nhau trên khắp Ukraine nhằm đối phó với những thách thức Nga cũng như tấn công các mục tiêu Nga.

Ngoài ra, Ukraine cũng hy vọng có được máy bay chiến đấu Gripen do Thụy Điển sản xuất. Tuy nhiên, theo thông báo gần đây nhất của Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, nước này không có kế hoạch cung cấp máy bay Gripen cho Ukraine.

Ông Kristersson nói với kênh TV4 Thụy Điển: “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ họ bằng đường hàng không, nhưng hiện tại không có cam kết mới nào về việc cung cấp máy bay Thụy Điển cho Ukraine. Thụy Điển là một quốc gia rộng lớn về mặt địa lý, chúng tôi phải tự bảo vệ mình và chúng tôi chưa gia nhập NATO".

. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 21-8 lên tiếng về việc phương Tây quyết định gửi máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, theo TASS.

Sau bình luận của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock rằng việc phương Tây gửi F-16 cho Ukraine là “ngày tốt lành cho Ukraine và châu Âu”, ông Mevedev nói rằng châu Âu đừng quá say mê với trò chơi máy bay đồ chơi và ngày tốt lành tiếp theo của châu Âu có thể là ngày cuối cùng của châu lục này.

ĐỨC HIỀN