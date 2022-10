Nóng Nga-Ukraine 9-10: Quan chức Nga tuyên bố 4 tỉnh ly khai Ukraine là một phần của Nhà nước Liên minh Nga-Belarus

(PLO)- Quan chức Nga tuyên bố 4 tỉnh ly khai Ukraine là một phần của Nhà nước Liên minh Nga-Belarus; EU không công nhận việc Nga kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia; ông Putin ký lệnh tăng cường an ninh cầu Crimea.

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân Nga đang cố gắng nắm giữ các vùng lãnh thổ tạm thời chiếm được. Quân Nga tập trung gây rối loạn hoạt động của lực lượng phòng vệ Ukraine trên một số hướng nhất định, tấn công các vị trí quân Kiev trên các hướng TP Bakhmut và TP Avdiivka (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine).

Trong ngày 8-10, phía Nga đã sử dụng các hệ thống pháo bắn loạt (MLRS), súng cối, pháo binh, xe tăng,... tấn công nhiều lần vào lãnh thổ Ukraine, khiến hơn 75 khu định cư trên khắp miền đông và miền nam Ukraine chịu hư hại.

. Bộ này cho biết thêm rằng phía Moscow tiếp tục sử dụng máy bay không người lái (UAV) kamikaze của Iran để tấn công cơ sở hạ tầng của tỉnh Nikopol và các vùng lãnh thổ của tỉnh Mykolaiv. (Nga và Iran bác bỏ việc Tehran cung cấp UAV cho Moscow sử dụng ở chiến trường Ukraine).

. Lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Nga gần 6 khu định cư. Ukrinform đưa tin phía Kiev đã tiêu diệt được khoảng 62.600 lính Moscow kể từ đầu chiến sự. Ukraine cũng bắn hạ được 2 UAV tác chiến chiến thuật của Nga tại tỉnh Odessa.

Thông tin từ Nga

. Theo hãng thông tấn TASS, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashekov cho biết các đơn vị máy bay, tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công hơn 220 mục tiêu của lực lượng vũ trang Ukraine trong ngày qua.

“Các đơn vị máy bay chiến thuật, lục quân, cũng như tên lửa và pháo binh, đã bắn trúng vị trí bắn của 54 đơn vị pháo binh Ukraine và 174 đơn vị binh lính và khí tài của Kiev” - ông nói.

. Trung tướng Igor Konashenkov cho biết thêm quân đội Ukraine đã mất hơn 100 binh lính trong một nỗ lực tiến về hướng TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv). “Hơn 100 quân nhân Ukraine, hai xe tăng, năm xe chiến đấu bộ binh và hai ô tô đã bị loại khỏi vòng chiến” - ông nhấn mạnh.

. Ngoài ra, ông cũng nói rằng không quân Nga đã bắn hạ được 1 tiêm kích MiG-29 của không quân Ukraine ở tỉnh Zaporizhia vào ngày 8-10.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ đầu chiến dịch quân sự, Moscow đã phá hủy tổng cộng 2.650 máy bay các loại, 379 hệ thống tên lửa đất đối không, 5.494 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép, cùng nhiều khí tài khác của Ukraine.

Các diễn biến liên quan

. Theo TASS, Vụ trưởng Vụ 2 Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG) thuộc Bộ Ngoại giao Nga - ông Aleksey Polischuk nói rằng lãnh thổ các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk (tự xưng), tỉnh Kherson và Zaporzhia đã trở thành một phần của Nhà nước Liên minh Nga-Belarus sau khi các tỉnh này sáp nhập vào Nga.

Thỏa thuận thành lập Nhà nước Liên minh giữa Nga và Belarus được ký kết vào năm 1999, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho sự hội nhập giữa hai nước về nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, xã hội, đến quân sự, ngoại giao, theo Bộ Ngoại giao Belarus. Theo ông Polischuk, thỏa thuận nêu rõ lãnh thổ của Nhà nước Liên minh bao gồm lãnh thổ của Cộng hòa Belarus và Liên bang Nga được xác định theo hiến pháp của 2 nước.

. Chia sẻ với TASS, ông Aleksey Polischuk nói các quốc gia phương Tây không quan tâm đến hòa bình ở Ukraine. Theo ông, ban đầu Kiev đã sẵn sàng theo đuổi lập trường trung lập, không gia nhập các khối liên minh, cũng như phi quân sự hóa và phi quân sự hóa để đổi lấy các đảm bảo an ninh.

Tuy nhiên, theo ông, sau đó Kiev đã làm gián đoạn quá trình đàm phán và đây “rõ ràng là theo lệnh của các nước phương Tây không cần hòa bình”. Ông nhấn mạnh việc Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky từ chối đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin “không mang lại lợi ích của Kiev”.

. Theo Ukrinform, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell cho biết EU lên án bằng những điều khoản mạnh mẽ nhất có thể và sẽ không bao giờ công nhận sắc lệnh của ông Putin về việc “chiếm giữ trái phép” nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ông cũng kêu gọi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tăng cường hiện diện tại địa điểm này.

“EU không công nhận và lên án mạnh mẽ việc Nga sáp nhập bất hợp pháp các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson của Ukraine. Do đó, nghị định về việc kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia là bất hợp pháp và vô hiệu về mặt pháp lý” - ông Borrell nhấn mạnh.

Đại diện cấp cao của EU lưu ý rằng Nga phải rút toàn bộ lực lượng và thiết bị quân sự của mình và trao lại quyền kiểm soát nhà máy cho chủ sở hữu hợp pháp của nó là Ukraine.

Theo ông Borrell, 7 trụ cột không thể thiếu của an ninh và an toàn hạt nhân do Tổng Giám đốc IAEA đề ra phải được tuân thủ đầy đủ và được tôn trọng.

“Việc tăng cường hiện diện của IAEA tại nhà là cần thiết vì lợi ích an ninh của toàn châu Âu nói chung. EU kiên quyết kề vai Ukraine và sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh tế, quân sự, xã hội và tài chính mạnh mẽ cho Kiev nếu có thể” - ông khẳng định.

. Theo đài RT, sáng 8-10 (giờ địa phương), một xe bom đã phát nổ trên cầu Crimea (hay còn gọi là cầu Kerch), nối bán đảo Crimea với TP Krasnodar (tây nam nước Nga), gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở hạ tầng quan trọng đối với Moscow.

Các hoạt động giao thông đường bộ và đường sắt trên cầu khi đó bị đình trệ, song hiện đã được lưu thông trở lại. Phía chính quyền Moscow cũng đã mở tuyến phà tới Crimea sau vụ nổ, nhằm đảm bảo vận tải hành khách giữa Crimea và Krasnodar.

Hiện chưa ai đứng ra nhận trách nhiệm vụ nổ, song ông Mikhail Podoliak - cố vấn Tổng thống Ukraine - cảnh báo Nga rằng những gì xảy ra ở cây cầu mới chỉ “là sự khởi đầu”.

Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram rằng phản ứng của các quan chức Ukraine về vụ nổ cầu Crimea đã chứng minh "bản chất khủng bố" của chính quyền Kiev.

Cùng ngày, Tổng thống Putin cũng đã đã ký sắc lệnh yêu cầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tăng cường an ninh cho “hành lang vận tải eo biển Kerch”.

