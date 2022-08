Nóng Nga-Ukraine ngày 4-8: Nga tố Kiev tra tấn tù binh, chuẩn bị tiến công mạnh ở phía nam Ukraine

Tình hình chiến sự

Giao tranh vẫn xảy ra ở miền bắc, miền nam và đông Ukraine.

Ngày 3-8, Bộ Tư lệnh Tác chiến miền nam Ukraine cảnh báo quân Nga đang cố gắng giữ những khu vực đang kiểm soát ở phía nam Ukraine, đồng thời tập hợp lực lượng, chuẩn bị các cuộc tấn công ở khu vực này, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ở Kherson, miền nam Ukraine, lực lượng Ukraine đang cố gắng giành lại lãnh thổ, phá hủy các kho đạn, sở chỉ huy nằm sau phòng tuyến của Nga với sự trợ giúp của các tên lửa tầm xa do Mỹ viện trợ. Hiện Ukraine cũng đang lên kế hoạch cho chiến dịch giải phóng tỉnh Kherson.

Bộ Tư lệnh Ukraine cũng cho biết tại Kherson quân đội Nga đã tổ chức các cuộc tiến công bằng xe tăng nhưng không chọc thủng được phòng tuyến của Ukraine. Nga không kích, nã pháo vào khu vực này và Ukraine cũng đã không kích một số mục tiêu của Nga.

Ở chiến trường Donbass, miền đông Ukraine, hai bên không có bước tiến nào đáng kể. Đà tiến quân của Nga chậm, Ukraine phản công ở một số khu vực, không bên nào tiến xa hơn trong nhiều tuần giao tranh, theo tờ The New York Times.

Tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhiy Haidai cho biết quân Nga đã chuyển sang sử dụng lực lượng không quân để tìm cách phá thế bế tắc này. Hôm 2-8, Nga đã không kích 8 ngôi làng và thị trấn nhỏ dọc theo ranh giới tỉnh Luhansk và Donetsk, vùng Donbass.

Ở phía bắc Ukraine, Nga đã nã tên lửa từ TP Belgorod vào TP Kharkiv (tỉnh Kharkiv) vào sáng sớm ngày 3-8. Hiện chưa có thương vong nào được ghi nhận.

Động thái mới từ Nga, Ukraine

. Ngày 3-8, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Moscow tuân thủ nghiêm túc Công ước Geneva về việc đối xử với tù binh chiến tranh, trong khi chính phủ Ukraine tra tấn, bỏ đói và không thăm khám các tù binh Nga, đài RT đưa tin.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho biết Nga đã nỗ lực thực hiện công ước này, bao gồm tổ chức hơn 40 cuộc họp hàng tuần với đại diện của LHQ và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) và thành lập một ủy ban y tế về chữa trị cho các tù binh bị bệnh nặng và bị thương. Cho đến nay, 18 tù nhân Ukraine đã được trở về quê hương.

. Cũng trong ngày 3-8, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Ukraine có thể chấm dứt cuộc xung đột bất cứ lúc nào bằng cách chấp nhận các điều kiện của Nga.

Ông Peskov nói: “Nga đã sẵn sàng cho một thỏa thuận hòa bình, phía Ukraine hiểu rất rõ về các điều khoản của chúng tôi”. Ông nói rằng bằng cách này hay cách khác, các điều kiện của Nga sẽ được thực hiện.

. Ngày 3-8, Ukraine bác bỏ bình luận của cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder rằng Nga muốn một "giải pháp thương lượng" cho cuộc chiến, đồng thời nhấn mạnh đàm phán hòa bình sẽ phụ thuộc vào việc Nga ngừng bắn và rút quân.

Cố vấn tổng thống Ukraine - ông Mykhailo Podolyak làm rõ rằng thỏa thuận ngũ cốc giữa Nga và Ukraine sẽ không mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình. Ông khẳng định đầu tiên Nga phải ngừng bắn và rút quân rồi sau đó mới đối thoại mang tính xây dựng.

. Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky cho biết ông muốn hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để nhờ ông Tập giúp Kiev kết thúc chiến tranh với Nga, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin ngày 4-8.

Trả lời phỏng vấn tờ SCMP, ông Zelensky cho rằng TQ là một quốc gia quyền lực, là nền kinh tế hùng mạnh và là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Vì vậy, TQ có thể dùng ảnh hưởng kinh tế và chính trị lớn mạnh của mình tác động lên Nga để chấm dứt chiến sự.

Ông Zelensky nói: “Kể từ khi bắt đầu chiến sự vào ngày 24-2, chúng tôi đã chính thức đề nghị thảo luận với TQ nhưng hiện chúng tôi chưa có bất kỳ cuộc hội đàm nào, dù tôi tin rằng hội đàm sẽ hữu ích”.

Phản ứng mới từ các bên

. Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cảnh báo rằng tình hình ở Zaporizhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine đang rất nguy hiểm, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát, đồng thời khẩn thiết đề nghị Nga, Ukraine cho các chuyên gia đến kiểm tra để tránh tai nạn hạt nhân, hãng tin AP cho hay.

Ông Grossi cho rằng hiện nhà máy không đảm bảo tất cả các nguyên tắc an toàn hạt nhân, sự nguyên vẹn về mặt vật lý của nhà máy cũng đang bị đe dọa khi các bên tố nhau pháo kích vào khu vực này.

Theo ông, nhà máy hiện do Nga kiểm soát nhưng do người Ukraine vận hành, do đó dễ dẫn đến xung đột, bạo lực. Ông cũng nói rằng chuỗi cung ứng thiết bị cần thiết đã bị gián đoạn và IAEA cần kiểm tra để đảm bảo rằng vật liệu hạt nhân được bảo vệ an toàn.

Nhà máy Zaporizhia nằm ở TP Enerhodar, tỉnh Zaporizhia, Ukraine.

. Ngày 3-8, Thụy Sĩ đã cấm nhập khẩu vàng và các sản phẩm vàng của Nga, sau các động thái tương tự của Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ. Bên cạnh đó, Thụy Sĩ cùng đã phong tỏa tài sản của ngân hàng nhà nước Sberbank của Nga.