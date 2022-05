Nộp phạt nguội tại nơi cư trú: Tránh tiêu cực xảy ra

Trong tuần qua, thông tin về quy định nộp phạt nguội theo Thông tư 15/2022 sửa đổi, bổ sung các quy định của bốn thông tư khác do Bộ Công an ban hành, có hiệu lực từ ngày 21-5 đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Nhiều bạn đọc cho rằng việc nộp phạt nguội tại nơi cư trú đã góp phần giảm thiểu thời gian đi lại của người dân.

Theo quy định tại Thông tư 15/2022, người vi phạm giao thông bị phạt nguội được quyền đóng phạt tại nơi cư trú, mà không cần phải đến cơ quan công an nơi địa phương phát hiện vi phạm để thực hiện các thủ tục nộp phạt.

Giảm thời gian đi đóng phạt

Anh NVT, TP Thủ Đức, TP.HCM cho biết vào tháng 3-2021, anh có lái ô tô từ TP.HCM đi tỉnh Quảng Ngãi. Khi qua địa phận tỉnh Bình Thuận, anh bị CSGT ở tỉnh này lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ bằng lái xe vì lỗi vi phạm tốc độ.

“CSGT ghi vào biên bản và hẹn tôi quay lại nơi tôi vi phạm để nhận quyết định xử phạt và nộp phạt. Bảy ngày sau, tôi phải bắt xe từ TP.HCM đến Bình Thuận nhận quyết định và đóng phạt.

Việc nộp phạt như thế này sẽ gây khó khăn cho người nộp phạt. Với quy định tại Thông tư 15/2022, người dân có thể nộp phạt nguội tại nơi cư trú, tôi cho rằng rất hay và rất thuận tiện cho người dân. Quy định này cần triển khai sớm bởi hiện nay việc phát hiện và xử phạt qua hình thức phạt nguội ngày càng phổ biến nên quy trình đóng phạt cũng cần cải tiến theo để đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân. Hơn thế, khi việc nộp phạt được thuận lợi sẽ không còn chuyện xin được đóng phạt tại chỗ dẫn đến tiêu cực xảy ra” - anh T ý kiến.

Tương tự, trường hợp của chị PTH, quận Bình Tân, TP.HCM cũng nhận được thông báo phạt nguội. Chị H cho biết chị nhận được hình ảnh của CSGT tỉnh khác gửi qua bưu điện về việc ô tô nhà chị chạy quá tốc độ được camera giám sát ghi hình lại. Theo thông báo thì cơ quan CSGT yêu cầu chủ xe bảy ngày sau phải đến Phòng CSGT để giải quyết.

Vì hành trình đi lại của chị đã kết thúc hơn 20 ngày trước nên khi nhận được thông báo chị rất bất ngờ. Chị có liên hệ để nhờ người nộp phạt hộ nhưng không được. Thế là chị phải mất thời gian, công sức để đến nơi làm thủ tục và nộp phạt.

“Tôi nghĩ người dân sai thì phải chấp hành nhưng nên tạo điều kiện tốt hơn, thuận lợi hơn cho người dân. Nay đọc được quy định mới về việc nộp phạt nguội ở nơi cư trú của người vi phạm, tôi thấy quá hợp lý và thuận tiện” - chị H chia sẻ.

Những góp ý để việc nộp phạt nguội hiệu quả hơn

Bên cạnh sự ủng hộ quy định mới tại Thông tư 15/2022 liên quan đến vấn đề nộp phạt nguội tại nơi cư trú, nhiều bạn đọc cũng nêu ý kiến về việc cách thức nộp phạt như thế nào để mang lại hiệu quả hơn.

“Rất hoan nghênh tinh thần phục vụ của Bộ Công an về những sửa đổi tiến bộ tại thông tư này. Tôi cũng đề nghị nên có hướng dẫn bổ sung mục “Địa chỉ nhận quyết định xử phạt” trên trang “Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh” để người vi phạm cung cấp trong trường hợp thay đổi địa chỉ cư trú” - bạn đọc Nguyễn Hải.

“Thời gian gần đây thường xuất hiện hình thức lừa đảo sử dụng điện thoại để gọi điện, nhắn tin thông báo vi phạm phạt nguội. Kẻ gian yêu cầu nạn nhân làm theo hướng dẫn để chiếm đoạt tài sản. Vì thế, công an thành lập trang web tra cứu thông tin vi phạm giao thông bị phạt nguội để người dân nắm rõ hơn, tránh tình trạng bị lừa đảo” - bạn đọc Thanh Tuấn.

“Để quy định nộp phạt nguội tại nơi cư trú có hiệu quả hơn, theo tôi, các cơ quan liên quan cần phải hoàn thiện hệ thống mạng kết nối giữa các cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ nhưng triển khai xây dựng một ứng dụng nộp phạt nguội được cài đặt trên điện thoại thông minh và có sự liên thông dữ liệu. Ứng dụng sẽ thông báo cho chủ phương tiện ngay trên điện thoại nếu phát sinh lỗi vi phạm, việc xác nhận lỗi và thanh toán có thể thực hiện trực tuyến… Đồng thời, cơ quan chức năng cần tuyên truyền và công khai đến người dân về ứng dụng và quy trình xử phạt để tránh bị kẻ gian lừa thông báo phạt nguội như những vụ đã từng xảy ra” - bạn đọc Văn An ý kiến.

Trình tự xử lý vi phạm phạt nguội

Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 15 từ ngày 21-5, trường hợp người vi phạm không cư trú tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan công an đã phát hiện vi phạm thì không cần phải quay lại nơi vi phạm để giải quyết mà có thể giải quyết và nộp phạt ngay tại nơi cư trú.

Trình tự xử lý phạt nguội sẽ được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc. Khi phát hiện hành vi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hành chính thực hiện các bước:

- Xác định thông tin phương tiện giao thông, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính thông qua cơ quan đăng ký xe và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Trường hợp chủ phương tiện có liên quan đến vi phạm hành chính khác nơi cư trú tại nơi công an đã phát hiện vi phạm thì chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đến công an cấp xã nơi chủ phương tiện, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cư trú để giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm.

- Gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hoặc đến trụ sở công an cấp xã, công an cấp huyện nơi cư trú để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.