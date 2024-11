Nước lũ chia cắt gần 1.000 hộ dân, nhiều tuyến giao thông ở Quảng Bình ngập sâu 05/11/2024 20:48

Chiều tối 5-11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ 3-11 đến nay, trên địa bàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường giao thông tại các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch bị ngập sâu 0,5-1 m.

Video: Nước lũ chia cắt gần 1.000 hộ dân, nhiều tuyến giao thông ở Quảng Bình ngập sâu

Nhiều tuyến giao thông ở Quảng Bình ngập sâu 0,5-1 m gây chia cắt cục bộ. Ảnh: CTV

Cụ thể, tại huyện Tuyên Hoá, Cầu Bà Túng đường trục chính vào UBND xã Thanh Hóa ngập sâu 0,5 m, cầu tràn vào khu di tích lịch sử bản Hà ngập 0,5 m. Cầu tràn rào Bội ở xã Hương Hóa bị ngập sâu khoảng 1 m, cầu khe Trợ trên đường trục chính vào UBND xã Thuận Hóa bị ngập khoảng 0,5 m.

Cầu lò Gạch tại thị trấn Đồng Lê hiện tại ngập 1 m, giao thông không qua lại được. Tuyến đường đi từ xã Ngư Hóa đến xã Mai Hóa bị ngập sâu khoảng 1 m, giao thông không đi lại. Cầu Tang Bồng (xã Đồng Hoá) bị ngập 2 m…

Tại huyện Bố Trạch, nhiều tuyến giao thông và ngầm tràn ở các xã Hưng Trạch, Xuân Trạch, Phúc Trạch, Cự Nẫm, Tân Trạch, Thượng Trạch thị trấn Phong Nha bị ngập sâu 0,5 m-1,5 m.

Tại huyện Minh Hóa, Ngầm tràn K Ai ở xã Dân Hóa ngập 0,6 m. Ngầm tràn Hà Nông ở xã Dân Hóa và ngầm Cu Pi, Tổ Cồ ở xã Trọng Hóa ngập khoảng 0,4-0,6 m. Ngầm ngã ba bản Lương Năng ở xã Hóa Sơn ngập khoảng 0,3 m, nước chảy xiết.

Ngoài ra, mưa lớn cũng đã gây chia cắt cục bộ 941 hộ dân tại huyện Tuyên Hóa và huyện Quảng Ninh với hơn 3.454 người.

Trong đó, huyện Tuyên Hóa có 11 điểm gây chia cắt 594 hộ với 2.132 người dân ở các xã Lâm Hóa, Đức Hóa. Huyện Quảng Ninh có bảy thôn, bản với 1.322 người dân ở xã Trường Sơn, Trường Xuân bị chia cắt.