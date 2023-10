Nước thải đen sì từ cảng Hợp Thịnh xả thẳng ra cửa biển

Cầu cảng Hợp Thịnh là một trong số ba cầu cảng thuộc bến cảng Cửa Việt. Đường vào bến cảng Cửa Việt và cầu cảng Hợp Thịnh cũng chính là tuyến đường dân sinh của gần 70 hộ dân ở KP6, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Nước thải đen sì xả thẳng ra môi trường

Người dân sinh sống tại thị trấn Cửa Việt phản ánh tình trạng ô nhiễm xảy ra tại cảng Hợp Thịnh của Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh.

Theo người dân cho biết, nhiều ngày qua cảng Hợp Thịnh cho tập kết than và nước đen sì từ than chảy ra môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đồng thời, dòng nước này cũng chảy ra khu vực cửa biển Cửa Việt gây ô nhiễm môi trường.

Nước từ bãi tập kết than chảy ra môi trường. Ảnh: ND.

Trước phản ánh của người dân, vào ngày 9-10, Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị đã lập đoàn kiểm tra hiện trường đối với Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh.

Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh có hoạt động nhập và xuất than tại cảng Hợp Thịnh kể từ ngày 16-9-2023 đến nay. Dự kiến hoàn thành đợt nhập và xuất than đến ngày 14-10-2023.

Tổng lượng nhập và xuất than khoảng 50.000 tấn, trong đó lượng than tồn chứa tại cảng Hợp Thịnh là khoảng 7.000 tấn. Than được nhập từ Úc sau đó trung chuyển qua cảng Hợp Thịnh và xuất qua Lào.

Nước đen sì chảy ra môi trường không được qua xử lý. Ảnh: ND.

Tại hiện trường, Đoàn kiểm tra Sở TN&MT đã kiểm tra và nhận thấy có một lượng nước mưa chảy tràn qua bãi chứa than đổ ra phía Tây Nam của cảng Hợp Thịnh. Ngoài ra, còn một lượng nước đọng cục bộ trên nền do nền cảng bị lún chưa thoát được.

Theo báo cáo của công ty này thì do công ty có hoạt động nhập và xuất cát, gặp thời tiết mưa to nên các bể lắng và hệ thống thoát nước của cảng Hợp Thịnh bị tắc. Công ty sẽ sớm nạo vét, gom toàn bộ nước đọng cục bộ trên bề mặt cảng để đưa về hệ thống xử lý.

Yêu cầu khắc phục

Đoàn kiểm tra Sở TN&MT đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh áp dụng các biện pháp nạo vét, tu sửa hệ thống thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn qua bãi chứa than. Không được để lượng nước mưa chảy tràn qua bãi chứa than chảy trực tiếp ra ngoài khi chưa qua các bể xử lý.

Đồng thời, yêu cầu công ty phối hợp với đơn vị có năng lực tổ chức lấy mẫu giám sát chất lượng nước sau quá trình xử lý và báo cáo kết quả theo đúng quy định.

Dòng nước đen sì chảy ra cửa biển Cửa Việt. Ảnh: ND.

Đoàn kiểm tra của Sở TNMT tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh. Ảnh: ND.

Tại buổi làm việc, Đại diện Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh đã thống nhất với nội dung biên bản kiểm tra hiện trường. Đồng thời, cam kết thực hiện việc nạo vét, tu sửa hệ thống thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn tại khu vực cảng Hợp Thịnh. Đảm bảo hiệu quả xử lý và không thải trực tiếp ra môi trường.

Điều đáng nói, trong năm 2023, người dân thị trấn Cửa Việt đã nhiều lần phản ánh về tình trạng ô nhiễm do công ty này gây ra nhưng không được xử lý rốt ráo.

Vào tháng 2-2023, người dân đã phản ánh gay gắt về việc cuộc sống bị ảnh hưởng bởi bụi từ hoạt động vận chuyển, tập kết than, thạch cao của công ty ở cầu cảng này.

NGUYỄN DO