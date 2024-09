Ở nơi công an phường được dân quý, dân thương 05/09/2024 07:00

(PLO)- Thực hiện mô hình Công an phường kiểu mẫu giúp an ninh trật tự phường Linh Xuân luôn được đảm bảo, các cán bộ, chiến sĩ ai cũng được người dân thương quý.

Phường Linh Xuân (TP Thủ Đức, TP.HCM) là cửa ngõ nối tỉnh Bình Dương với TP.HCM. Với đặc thù là nơi có nhiều công ty, khu công nghiệp nên đây cũng là địa bàn tập trung đông dân cư từ các nơi đến làm ăn, sinh sống. Điều này đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Cùng với Bình Trưng Tây, Cát Lái, Công an phường Linh Xuân đã được TP Thủ Đức chọn để xây dựng mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” (gọi tắt là Công an phường kiểu mẫu). Năm 2023, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Linh Xuân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và là một trong những đơn vị được Công an TP.HCM khen thưởng.

Cán bộ Công an phường Linh Xuân, TP Thủ Đức (TP.HCM) hướng dẫn bà Võ Thị Hà làm giấy đăng ký tạm trú. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thủ tục làm nhanh, tác phong chuẩn chỉnh

Một sáng trung tuần tháng 8, chúng tôi gặp bà Võ Thị Hà (ngụ khu phố 3, phường Linh Xuân) khi bà đến trụ sở Công an phường Linh Xuân để đăng ký tạm trú cho người ở trọ.

“Nhà tôi cho thuê trọ nên phải thường xuyên đến trụ sở công an phường để làm thủ tục hành chính. Tôi thấy thủ tục làm càng ngày càng nhanh, tiện lợi, tác phong làm việc của cán bộ, chiến sĩ cũng rất chuẩn chỉnh” - bà Hà đánh giá.

Bà Hà cũng tự hào khi nơi mình sống ngày càng văn minh, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Bà Hà kể trong khu phố nếu có chuyện gì, chỉ cần gọi điện thoại là cảnh sát phụ trách khu vực sẽ có mặt ngay.

“Lãnh đạo Công an phường Linh Xuân cũng thường xuyên xuống khu phố để nắm bắt tình hình, tìm hiểu tâm tư của người dân. Đặc biệt, từ ngày có camera giám sát an ninh trật tự, người dân chưa cần lên phường trình báo thì cảnh sát khu vực đã xuống hỗ trợ giải quyết kịp thời…” - bà Hà rành rọt kể.

Còn ông Đinh Xuân Lâm, Bí thư chi bộ khu phố 24, phường Linh Xuân, ấn tượng mãi hôm nọ, trong khu phố có nhà tổ chức tiệc, hát karaoke đến khuya. Thấy đêm khuya mà chưa tàn tiệc, hàng xóm gọi điện thoại đến công an phường thì có cán bộ xuống giải quyết ngay.

“Chỉ khoảng 5-10 phút sau khi gọi là công an phường xuống trao đổi để người dân khu phố có thể nghỉ ngơi” - ông Lâm nhớ lại.

Hay lần khác, người dân phản ánh trong khu phố hay xảy ra tình trạng chó thả rông, phóng uế bừa bãi, ông Lâm cùng cảnh sát khu vực đi vận động từng nhà có nuôi chó ký cam kết. Từ đó, tình trạng chó thả rông giảm hẳn, vừa giữ được tình làng nghĩa xóm vừa đảm bảo văn minh đô thị.

“Hay như việc đăng ký định danh điện tử mức độ 2, làm thẻ căn cước được các anh hỗ trợ nhiệt tình lắm” - ông Lâm nói, cho biết thêm nếu có vấn đề gì, người dân không cần đến phường trình báo mà chỉ cần ra văn phòng khu phố sẽ có cảnh sát khu vực tiếp nhận, giải quyết.

Khi nghe tin Công an phường Linh Xuân được công nhận là Công an phường kiểu mẫu, ông Lâm khẳng định đó cũng là niềm vui chung của người dân khu phố 24 cũng như phường Linh Xuân.

“Hoạt động, lề lối, tác phong ngày càng chuẩn chỉnh, tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo; cán bộ, chiến sĩ công an phường luôn đi sâu sát với dân nên người dân ai cũng thương quý” - ông Lâm niềm nở.

Công an phường Linh Xuân tại bộ phận tiếp dân. Ảnh: CACC

Lãnh đạo gương mẫu, đi đầu để xây dựng lực lượng

Đánh giá lại quá trình xây dựng Công an phường kiểu mẫu, Trung tá Hoàng Xuân Long, Trưởng Công an phường Linh Xuân, cho rằng nhận thức trong cấp ủy, trong ban chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã được nâng lên.

“Khó nhất trong các chỉ tiêu vẫn là công tác xây dựng lực lượng làm sao để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo không sai phạm hay bị xử lý kỷ luật, bởi chỉ cần một đồng chí sai phạm thì coi như không đạt” - Trung tá Long chia sẻ.

Để đạt chỉ tiêu này, cấp ủy, Ban Chỉ huy Công an phường Linh Xuân đã phân công giám sát, theo dõi, quán xuyến, kiểm tra hiệu quả, chất lượng công việc của mỗi chiến sĩ theo lĩnh vực, vụ việc. Ngoài ra, chính bản thân Ban Chỉ huy Công an phường Linh Xuân trước tiên phải là những người gương mẫu, đi đầu.

“Mình phải gương mẫu về ý thức tổ chức, giờ giấc làm việc, điều lệnh Công an nhân dân thì các cán bộ, chiến sĩ cũng sẽ tự giác thực hiện theo” - ông Long nói và cho hay trong các cuộc giao ban hằng ngày, hằng tuần, ban chỉ huy đã quán triệt nội dung, công tác xây dựng lực lượng để tất cả anh em cam kết thực hiện nghiêm.

Cũng theo Trung tá Long, muốn cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì đôi lúc phải tạo ra áp lực. “Nếu trước đây, giao một việc mà hoàn thành trong một tháng thì bây giờ cũng việc đó nhưng phải quyết tâm hoàn thành trong 20 ngày, hoàn thành trước thời hạn. Song song đó, chúng tôi cũng động viên, khen thưởng với những anh em làm tốt trong các cao điểm, đột xuất” - Trung tá Long nói.

Công an phường Linh Xuân, TP Thủ Đức (TP.HCM) ra quân đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: CACC

Trưởng Công an phường Linh Xuân nhìn nhận phường Linh Xuân là địa bàn có đông người dân nhập cư đến làm ăn, sinh sống, do đó Ban Chỉ huy công an phường đã khảo sát, vận động người dân cùng lắp đặt hệ thống camera để giám sát tình hình an ninh trật tự. Từ đó giúp truy xét, khám phá nhanh chóng các vụ án và giữ bình yên cho khu phố.

Bên cạnh đó, Công an phường Linh Xuân cũng thay đổi trong cách tiếp dân và giải quyết vụ việc cho dân. Trung tá Long kể từ khi thực hiện Đề án 06, đơn vị đã quán triệt với cán bộ, chiến sĩ tinh thần mềm mỏng, “hết lòng vì dân”, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công.

“Bước đầu người dân rất bỡ ngỡ nhưng dần sau này thì rất hài lòng. Khi chưa có dịch vụ công thì 5 giờ sáng người dân đã đến công an phường xếp hàng lấy số để thực hiện thủ tục hành chính nhưng nay đa phần người dân đều làm trên dịch vụ công” - Trung tá Long chia sẻ.

Thông qua hoàn thành tốt các tiêu chí xây dựng Công an phường kiểu mẫu, Trung tá Long đánh giá lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, chiến sĩ phường Linh Xuân ngày càng được nâng lên, tình hình an ninh trật tự, văn minh đô thị tốt hơn từng ngày.

Ký kết liên tịch bảo đảm an ninh vùng giáp ranh Đảng ủy - UBND phường Linh Xuân rất quan tâm đến xây dựng Công an phường kiểu mẫu, hàng tháng chúng tôi đều có họp giao ban và đề ra giải pháp thực hiện để đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Bộ Công an. Năm 2023, song song với việc sắp xếp khu phố, lãnh đạo, Ban Chỉ huy Công an phường Linh Xuân đã xuống khu phố, nhà dân để vận động, tuyên người dân hiểu về việc xây dựng Công an phường kiểu mẫu. Ngoài ra, phường còn phối hợp với các địa phương giáp ranh và TP Dĩ An (Bình Dương) ký liên tịch công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự. Đảng ủy - UBND - Công an phường Linh Xuân cũng đi đến các nhà trọ để vận động người dân lắp đặt camera an ninh, tuyên truyền về ma tuý, phòng cháy chữa cháy… Trong quá trình xây dựng Công an phường kiểu mẫu, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều được phân công phụ trách theo từng lĩnh vực; có kế hoạch phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện nhiệm vụ về đảm bảo vệ sinh môi trường, văn minh đô thị, an ninh trật tự, vận động chăm lo cho các đối tượng từng lầm lỡ tái hoà nhập cộng đồng… Từ ngày thực hiện mô hình Công an phường kiểu mẫu, tình hình an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn phường đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng công tác Công an trong tình hình mới được nâng cao. Ông NGUYỄN THANH HẢI, Chủ tịch UBND phường Linh Xuân, TP Thủ Đức

