Ô tô điện giá rẻ xuất hiện với hình dáng như 'bao diêm'

(PLO)- Hãng Mitsubishi giới thiệu chiếc xe điện cỡ nhỏ Mitsubishi eK Cross EV hoàn toàn mới chỉ có giá 327 triệu đồng.

Tại Nhật Bản, triển lãm Tokyo Tuning Show 2023 đang diễn ra với nhiều mẫu xe được các hãng trưng bày. Đáng chú ý, hãng Mitsubishi đã mang một chiếc xe điện cỡ nhỏ Mitsubishi eK Cross EV hoàn toàn mới.

Xe có tên đầy đủ là Mitsubishi eK Cross EV Smooth x Tough, chiếc xe độ này mang trên mình phong cách thiết kế off-road. Hãng Mitsubishi đã bổ sung những phụ kiện mới cho chiếc ô tô điện này như thanh bảo vệ cản trước, móc kéo trên đầu xe và phía sau.

Ở phần nóc xe có thêm baga nóc mới, tích hợp 4 chiếc đèn. Xe được trang bị bộ vành hợp kim 8 chấu sơn màu đen bóng. Điểm nhấn còn lại của Mitsubishi eK Cross EV Smooth x Tough nằm ở màu sơn ngoại thất với phần thân xe được sơn màu xám nhám trong khi nóc lại sơn màu đen bóng. Khác với ngoại thất, thiết kế nội thất của chiếc Mitsubishi eK Cross EV Smooth x Tough không thay đổi so với xe nguyên bản.

Xe được thiết kế với kích thước lần lượt là: Chiều dài 3.400 mm, chiều rộng 1.480 mm, chiều cao 1.660 mm và chiều dài cơ sở 2.500 mm. Mẫu ô tô điện Mitsubishi eK Cross EV được trang bị nội thất 4 chỗ ngồi.

Bên trong mẫu ô tô điện cỡ nhỏ này có vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với màn hình LCD 7 inch, màn hình thông tin giải trí 9 inch và cần số điều khiển điện tử. Xe cũng được trang bị màn hình kỹ cảm ứng để chỉnh điều hòa. Ngoài ra, xe còn có phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời.

Mitsubishi eK Cross EV trang bị mô-tơ điện chỉ mạnh 47 kW (63 mã lực) theo đúng quy định dành cho xe kei car và mô-men xoắn cực đại 195 Nm. Xe có 3 chế độ lái là Normal, Eco và Sports. Ngoài ra, xe còn có chế độ lái chỉ dùng bàn đạp ga để tăng/giảm tốc.

Xe trang bị cụm pin 20 kWh nên chỉ chạy được 180 km sau một lần sạc đầy. Với sạc chậm AC, thời gian sạc đầy pin với 8 giờ. Với sạc nhanh DC, thời gian tăng dung lượng pin lên 80% là 40 phút. Người lái cũng có thể dùng Mitsubishi eK Cross EV để cung cấp điện cho ngôi nhà mình trong thời gian 1 ngày.

Trang bị an toàn của mẫu ô tô điện này gồm có hệ thống My Pilot để xe không thay đổi làn đường trên cao tốc, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống đỗ xe tự động My Pilot Parking. Hệ thống có thể tự động tìm vị trí đỗ và hỗ trợ điểm đậu xe.

Hiện chưa rõ hãng Mitsubishi có kế hoạch bán eK Cross EV phiên bản độ ra thị trường hay không. Tại thị trường Nhật Bản, mẫu xe điện Mitsubishi eK Cross EV hiện có giá khởi điểm từ 1,848 triệu Yên (khoảng 327 triệu đồng).

