Ô tô điện Trung Quốc vào Việt Nam sẽ thiếu điều gì?

Các chuyên gia cho biết, nếu chỉ đi trong đô thị với quãng đường di chuyển dưới 160 km một ngày thì việc sạc pin ô tô điện không quá đáng lo. Thậm chí chỉ cần sạc qua đêm tại nhà cũng đủ cho hành trình vào ngày mai.

Thống kê của Bộ Giao thông Anh cho thấy, 93% người đi ô tô điện nước này đều sạc pin tại nhà.

Nhìn chung, mọi người mua ô tô điện đều có chung nỗi lo là không có trạm sạc điện, phạm vi di chuyển không xa, xe điện luôn đắt hơn xe xăng cũng như hư bộ pin xem như mất hết giá trị xe.

Theo các chuyên gia, chỉ khi người có nhà riêng có đường vào cho ô tô điện thì mới thực hiện được việc sạc tại nhà, Ngược lại, những người ở chung cư hoặc gửi ở các bãi giữ xe sẽ phụ thuộc vào hạ tầng sạc. Hãng xe nào có hạ tầng sạc phủ sóng khắp nơi của riêng mình thì sẽ chiếm ưu thế trên thị trường.

"Người tiêu dùng sẽ miễn cưỡng mua xe điện cho đến khi họ có thể nhìn thấy bộ sạc ở khắp mọi nơi. Điều này ngược lại với người đi xe động cơ đốt trong. Họ không bao giờ lo lắng về việc thiếu trạm xăng trên đường đi” - một đánh giá trên tờ Financial Times (Anh).

Tuy nhiên, tình thế sẽ thuận hơn với xe điện theo thời gian. Người sử dụng nhiều hơn thì hạ tầng trạm sạc cũng dày đặc hơn, việc thay thế phụ tùng cũng rẻ hơn, và giá xe giảm xuống vì quy mô sản xuất lớn.

Người tiêu dùng cũng thích xe điện vì việc điều khiển xe điện dễ dàng hơn nhờ sự hỗ trợ công nghệ, cũng như không quá lo lắng việc bảo trì, bảo dưỡng xe.

Điều này có thể thấy qua việc ô tô điện Trung Quốc đang tràn ngập thị trường châu Âu. Ủy ban Châu Âu cho biết thị phần ô tô điện Trung Quốc bán ở châu Âu đã tăng lên 8% và có thể đạt 15% vào năm 2025, do giá xe điện Trung Quốc thấp hơn 20% so với xe điện do châu Âu sản xuất.

PHƯƠNG MINH