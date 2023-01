Ông Biden đến biên giới Mỹ-Mexico giữa lúc vấn đề nhập cư nóng lên

(PLO)- Tổng thống Joe Biden đã đến biên giới Mỹ-Mexico ở bang Texas (Mỹ) lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, giữa lúc vấn đề nhập cư nóng lên khi ông chuẩn bị tái tranh cử.

Ngày 8-1, Tổng thống Joe Biden đã đến biên giới Mỹ-Mexico ở bang Texas (Mỹ) lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, giải quyết một trong những vấn đề quan trọng của Washington khi ông chuẩn bị tái tranh cử, theo hãng tin Reuters.

Địa điểm mà ông Biden đến là thành phố El Paso, nơi tập trung hàng nghìn người di cư và người xin tị nạn từ khắp Trung và Nam Mỹ.

Ông Biden đã đến thăm một phần của bức tường biên giới ngăn hai nước - một nỗ lực ngăn người nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ông Biden cùng Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas đến thăm Cầu châu Mỹ (Bridge of the Americas) nối Mỹ và Mexico và xem thiết bị mà lực lượng biên phòng sử dụng để phát hiện ma túy.

Hiện ông Biden đang ở trong thế khó trong việc xử lý vấn đề nhập cư. Ngày 5-1, ông Biden tuyên bố sẽ điều chỉnh chính sách nhập cư trước áp lực từ làn sóng di cư ngày càng gia tăng. Theo đó, Mỹ sẽ chỉ tiếp nhận 30.000 người di cư mỗi tháng từ các nước Cuba, Nicaragua, Haiti và Venezuela vào Mỹ bằng đường hàng không, và sẽ trục xuất 30.000 người nhập cư bất hợp pháp từ các nước trên tới Mỹ qua đường biên giới với Mexico mỗi tháng.

Các đảng viên Cộng hòa chỉ trích ông Biden quá chậm trễ trong việc giải quyết vấn đề nhập cư khiến tình hình dọc biên giới ngày càng trở nên tồi tệ. Đảng Cộng hòa đang thúc đẩy các kế hoạch riêng về vấn đề biên giới sau khi giành được Hạ viện.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Jim Jordan nói với đài Fox News rằng Tổng thống Biden nên áp dụng các chính sách không khoan nhượng như người tiền nhiệm Donald Trump, bao gồm việc tách những đứa trẻ di cư khỏi cha mẹ.

“Giờ đây, chúng ta không còn biên giới nữa” - ông Jordan nói.

Trong khi đó, đảng viên Dân chủ lên án chính sách mới của ông, gọi nó là “không hiệu quả và vô nhân đạo”.

Sau khi kết thúc chuyến thăm này, ông Biden dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador và Thủ tướng Canada Justin Trudeau để bàn về vấn đề nhập cư.

