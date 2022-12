Ông Lloyd Austin: Mỹ đang ở giai đoạn then chốt trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ đang ở thời điểm then chốt trong cạnh tranh với Trung Quốc và khẳng định sẽ sắp xếp ngân sách quốc phòng cho phù hợp với cuộc cạnh tranh này.

Ngày 3-12, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ đang ở điểm then chốt trong cạnh tranh với Trung Quốc, theo hãng tin AP.

Theo ông Austin, Trung Quốc là quốc gia duy nhất có cả mong muốn và khả năng định hình lại khu vực và trật tự quốc tế, và Mỹ sẽ không để điều đó xảy ra.

“Vài năm tới sẽ là thời điểm then chốt trong cuộc cạnh tranh giữa chúng ta và Trung Quốc . Thời điểm then chốt này sẽ định hình tương lai của an ninh ở châu Âu” - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhận định.

Ông Austin cũng đánh giá Trung Quốc mang rủi ro cho an ninh của Mỹ lớn hơn cả Nga. Để giảm thiểu những rủi ro này, “chúng tôi đang sắp xếp ngân sách của mình phù hợp hơn bao giờ hết trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc”, ông cho biết.

Ông nhấn mạnh rằng Mỹ cần trang bị sức mạnh quân sự để đảm bảo rằng các giá trị của Mỹ sẽ là giá trị thiết lập các chuẩn mực toàn cầu trong thế kỷ XXI.

Bộ Quốc phòng là cơ quan có ngân sách tùy ý lớn nhất trong số các cơ quan liên bang Mỹ và có thể nhận được khoản ngân sách lên tới 847 tỷ USD trong năm 2023.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng các khoản chi tiêu của Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa đủ để hiện đại hóa và theo kịp Trung Quốc vì phần lớn chi tiêu đó dành cho quân nhân. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính khoảng 1/4 ngân sách quốc phòng được chi cho chi phí nhân sự như tiền lương, chăm sóc sức khỏe và phúc lợi hưu trí.

Trước đó, trong báo cáo an ninh của Mỹ hôm 28-11, Washington cảnh báo Bắc Kinh có thể sẽ có 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035, nhưng không nói rõ Trung Quốc sẽ sử dụng chúng như thế nào.



KHOA ĐIỀM