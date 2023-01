Ông Park và ông Shin chơi đòn tâm lý

Ông thầy Shin Tae-yong của tuyển Indonesia hứa hẹn các học trò của ông sẽ cống hiến hết mình và chơi một trận tuyệt vời trước đội khách Việt Nam (VN) ở bán kết lượt đi trên sân nhà Bung Karno.

Thống kê, Indonesia tính từ năm 2016 chưa từng đánh bại đội tuyển VN. Thay vào đó, họ phải nhận thất bại 1-3 và 0-4 ở các trận đấu thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Ở chiều ngược lại, VN mới chỉ một lần thắng Indonesia trong lịch sử AFF Cup từ năm 1996 đến nay với 10 cuộc đụng độ. Indonesia cũng luôn là đội vào chung kết nếu gặp VN ở bán kết, cụ thể là tại AFF Cup 2000 và 2016.

Còn tính riêng cuộc chạm trán giữa hai ông thầy người Hàn Quốc thì ông Park đã hai lần đánh bại ông Shin ở cấp độ đội tuyển và U-23, một lần hòa không bàn thắng tại vòng bảng AFF Cup năm ngoái.

HLV Park Hang-seo cũng vừa lập kỷ lục dẫn dắt đội tuyển VN trong ba kỳ AFF Cup liên tiếp không để thủng lưới ở vòng bảng và mới đây, các học trò của ông đã ghi 12 bàn thắng sau bốn trận đấu. Tuy nhiên, chia sẻ riêng với truyền thông Indonesia, ông Shin đã chơi đòn tâm lý: “Theo tôi, đối thủ của VN ở vòng bảng đều yếu nên không thể ghi bàn vào lưới đội VN. Tôi thấy tuyến sau của họ cũng tốt nhưng tình hình ở bán kết chắc chắn sẽ khác”.

Cách nói của ông Shin cho thấy ông muốn lên dây cót tinh thần cho các tuyển thủ Indonesia hóa giải lời nguyền không thắng trong những cuộc chạm trán gần đây, mà bản thân ông chưa một lần qua mặt HLV Park Hang-seo. Cựu HLV đội tuyển Hàn Quốc tự tin: “Thể trạng của các cầu thủ Indonesia đều tốt, đặc biệt họ rất sung sức trên sân nhà khi tiếp tuyển VN ở bán kết. Tôi hứa với người dân Indonesia sẽ thể hiện những gì tốt nhất”.

Trong khi đó, ông Park bình thản nhắc lại quá khứ: “Tôi chưa bao giờ thua các đội tuyển Indonesia”. Một ngày trước giờ bóng lăn, thầy Hàn cho biết ông đã trang bị chu đáo về tinh thần lẫn thể lực cho học trò và sẽ cố gắng hết sức trong trận đấu này. Ông cũng muốn ở lần đầu tiên giúp đội tuyển VN đánh bại Indonesia ở đấu trường AFF Cup, điều mà lần gần nhất đội tuyển VN làm được là trận tranh hạng ba AFF Cup 1996: “Tôi tin VN có thể thắng Indonesia” - HLV Park Hang-seo nói.

Chút thiệt thòi cho đội tuyển VN là phải hành quân ngay trong đêm thắng Myanmar 3-0 trận cuối vòng bảng để ngày 4-1 có mặt tại Jakarta, Indonesia. Học trò ông Park sau một buổi tập hồi phục ở khách sạn chỉ có duy nhất chiều 5-1 tập làm quen sân chính Bung Karno. Rõ ràng cầu thủ Indonesia có lợi thế hơn về thể lực khi có đến ba ngày thảnh thơi ở sân nhà chuẩn bị cho trận đấu.•

Ông Park chỉ trích ban tổ chức Indonesia đổi giờ thi đấu

Lẽ ra trận bán kết lượt đi diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 6-1 trên sân Bung Karno nhưng vì lý do an ninh, ban tổ chức nước chủ nhà đã đưa lên sớm 3 tiếng, vào lúc 16 giờ 30. Đáng chú ý, 19 giờ 30 là khung giờ quen thuộc của đội tuyển VN đã chơi bốn trận vòng bảng và điều này có ảnh hưởng nhất định đến thói quen của các vị khách. Ông Park nghi ngờ với điều này khi hỏi như chỉ trích “có thật hay không?” và dẫn chứng Indonesia đăng cai giải đấu tầm cỡ U-20 World Cup thì không thể lấy lý do an ninh để thay đổi giờ thi đấu đã ấn định từ lâu.

Sân Bung Karno có sức chứa gần 80.000 chỗ ngồi nhưng ban tổ chức chỉ có thể phát hành khoảng 50.000 vé cũng vì lý do an ninh. Theo quy định, cổ động viên đội khách chỉ có thể mua 8% trên tổng số vé và tối đa chỉ có khoảng 4.000 khán giả VN được vào sân cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo. TT