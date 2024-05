Ông Trump công kích ông Biden điều hành chính quyền 'kiểu Gestapo' 06/05/2024 08:20

Trong một đoạn ghi âm mà tờ The New York Times và The Washington Post thu thập được ngày 5-5, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đang điều hành đất nước bằng "chính quyền kiểu Gestapo".

Gestapo là lực lượng cảnh sát mật của Đức Quốc xã.

“[Ông Biden] đang điều hành chính quyền kiểu Gestapo và đó là thứ duy nhất họ có. Đó là cách duy nhất để họ giành chiến thắng và chính điều đó thực sự đang giết chết họ" - ông Trump nói.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Đoạn ghi âm được cho là ghi lại bài phát biểu của ông Trump với các nhà tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của ông năm nay.

Trong đoạn ghi âm, ông Trump còn công kích các công tố viên liên quan các vụ truy tố hình sự mình. Ông Trump nói rằng nhiều vụ truy tố chống lại ông có động cơ chính trị.

Ông Trump và đội ngũ tranh cử của ông chưa lên tiếng về thông tin trên.

Hôm 5-5, phó phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bates lên tiếng về thông tin trên, rằng "Tổng thống Biden đã gắn kết người dân Mỹ lại với nhau xung quanh các giá trị dân chủ và pháp quyền - cách tiếp cận đã làm giảm tỉ lệ tội phạm bạo lực lớn nhất trong vòng 50 năm qua", theo hãng tin Reuters.