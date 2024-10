Phá hàng chục ngàn vụ án qua hợp tác Việt - Lào về đấu tranh tội phạm ma túy 14/10/2024 17:12

Ngày 14-10, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về hợp tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống ma túy.

Hội nghị là dịp để lực lượng cảnh sát hai nước nói chung và cảnh sát phòng, chống ma túy nói riêng cùng nhau đánh giá hiệu quả trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian qua, thống nhất phương hướng hợp tác thời gian tới giữa lực lượng cảnh sát hai nước Việt Nam - Lào.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng lãnh đạo Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào. Ảnh CA

Hàng nghìn vụ án về ma túy được khám phá trong 3 năm

Báo cáo tại hội nghị thể hiện, trên cơ sở các thoả thuận hợp tác giữa hai nước, lực lượng công an các đơn vị, địa phương của Việt Nam và Lào đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ theo phân công và đạt được những kết quả quan trọng.

Điển hình bằng việc tăng cường công tác trao đổi thông tin về tình hình ma tuý và tội phạm qua mạng lưới đường dây nóng ở 4 cấp công an; phối hợp đấu tranh chuyên án chung với các đường dây tội phạm xuyên quốc gia; trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ trang thiết bị, nâng cao năng lực trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý và tội phạm…

Từ tháng 7-2021 đến 6-2024, Công an 10 tỉnh giáp Lào đã phát hiện, bắt giữ hơn 14.000 vụ, gần 20.000 người, thu giữ hơn 1,9 tấn ma tuý các loại, gần 3,1 triệu viên ma tuý tổng hợp, gần 3.500 cây thuốc phiện, cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CA

Tại Lào, các lực lượng chức năng của Lào đã điều tra, phát hiện và triệt phá hơn 15.800 vụ án ma tuý, bắt gần 24.000 người, trong đó có 560 người nước ngoài; tang vật thu giữ gồm gần 159 triệu viên ma túy tổng hợp (tương đương khoảng 15,9 tấn), 12,5 tấn ma túy đá, 26,6 tấn cần sa, 1,7 tấn heroin, 1,886 tấn thuốc phiện, 9.836 viên thuốc lắc, 3,6 tấn ketamine, 6,8 kg cocain, 78,5 tấn tiền chất ma túy, phá hủy 1.896/3.288 ha trồng cây thuốc phiện tại 9 tỉnh phía Bắc.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, hai bên đã phối hợp điều tra chung 6 chuyên án, trong đó 3 chuyên án do C04 xác lập, 2 chuyên án do Công an địa phương xác lập và 1 chuyên án do Cục phòng, chống ma túy Lào xác lập.

Trong đó điển hình là chuyên án 522H triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia, Lào về TP.HCM đi các tỉnh tiêu thụ, bắt 2 người, thu giữ 110 kg ma túy tổng hợp.

Mở rộng vụ án khám xét thu giữ 100 kg ma túy tổng hợp, bắt 8 người trong đó có 2 người Lào. Tổng số vật chứng thu giữ là 210 kg ma túy tổng hợp MDMA và ketamine.

Xây dựng một khu vực không có ma túy



Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công an hai nước trong việc tăng cường các hoạt động hợp tác, nghiên cứu tìm ra sáng kiến, giải pháp nhằm kịp thời ứng phó với những diễn biến mới của tình hình tội phạm và ma túy hiện nay.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị. Ảnh CA

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu rõ hiện nay, tình hình tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy là vấn nạn chung của toàn cầu, đã và đang gây ra những hậu quả tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Việt Nam và Lào đều chịu sức ép và tác động rất lớn từ tình hình này.

Phó Thủ tướng đề nghị hai đoàn đại biểu tập trung cùng nhau trao đổi, đánh giá thẳng thắn, thực chất về tình hình, kết quả đã đạt được, tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại, khó khăn trong quá trình phối hợp và thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Bộ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần phải xác định rất rõ về quan điểm và một số mục tiêu trọng tâm cần tập trung hợp tác trong thời gian tới.

Đó là tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy, giảm các loại trọng án, giảm tội phạm ở các địa bàn trọng điểm, góp phần xây dựng xã hội an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước...

Thay mặt Chính phủ và Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định quyết tâm và cam kết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng phối hợp, cùng đồng hành hỗ trợ Chính phủ và Bộ Công an Lào trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, sau hội nghị này, hoạt động hợp tác phòng, chống ma tuý và tội phạm giữa hai nước sẽ được nâng lên một tầm cao mới, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của hai quốc gia và xây dựng một khu vực không có ma tuý.