Ngày 30-8, TP Vũng Tàu tổ chức họp báo thông tin vụ việc tranh cãi giữa hai tổ công tác đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận ba ngày qua. Đó là việc tranh cãi giữa tổ công tác kiểm soát phòng chống dịch của phường 4 và tổ công tác liên ngành của Công an TP Vũng Tàu (Công an TP) làm trưởng đoàn.



Hôm trước bị kiểm tra, hôm sau kiểm tra lại

Tại cuộc họp báo, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy TP Vũng Tàu, thông tin: Ngày 26-8, bà Trần Thị Bích Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch phường 4, đi kiểm tra trên địa bàn phường. Trên đường đi, bà Vân gặp một chốt kiểm soát giao thông của tổ công tác liên ngành do Công an TP làm trưởng đoàn.



Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy TP Vũng Tàu, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: HS

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác yêu cầu dừng tất cả xe máy lưu thông trên đường để kiểm tra giấy đi đường và giấy làm việc. Bà Vân là bí thư, chủ tịch UBND phường, đồng thời là trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường 4. Vì vậy, bà Vân không có giấy đi đường bởi bà nằm trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch của TP Vũng Tàu, không phải đối tượng để cấp giấy đi đường.

Tuy nhiên, khi kiểm tra hành chính, có thành viên của tổ công tác không phải là công an mà là người của Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu tham gia tổ công tác có ứng xử chưa đúng mực đối với bà Vân. Vì vậy, bà Vân có phản ứng lại. Khi đó, Trung tá Chu Văn Khánh (tổ trưởng) có tới và đã giải quyết cho bà Vân đi.

Vụ việc nếu chỉ dừng tại đó thì chỉ là việc do các bên không hiểu nhau. Nhưng sau đó, chiều 27-8, bà Vân cùng tổ công tác của phường 4 kiểm tra tại 66 Bà Triệu (phường 4). Nơi này vừa có một điểm phong tỏa mới được dỡ bỏ nên với tư cách là trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường, bà Vân đi kiểm tra.



Ngay lúc đó, gặp tổ công tác liên ngành của công an do Trung tá Chu Văn Khánh làm tổ trưởng, bà Vân đã dừng tổ công tác lại yêu cầu kiểm tra hành chính hai người của Trung tâm Quản lý hỗ trợ khách du lịch là thành viên trong tổ công tác của Công an TP, không phải kiểm tra Trung tá Chu Văn Khánh.

Lúc này, Trung tá Khánh với chức trách là tổ trưởng có nhiệm vụ bảo vệ thành viên trong tổ mình nên đã có lời nói hơi to tiếng. Chính bản thân bà Vân cũng to tiếng nên dẫn đến sự việc như trong clip đã đăng tải.

Cụ thể, phía phường cho rằng các cán bộ này đi làm việc nhưng mẫu giấy tờ ra đường không đúng quy định trong thời gian Vũng Tàu triển khai giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Clip thể hiện người phụ nữ nói lớn “…Coi coi đi làm có giấy tờ đầy đủ không, thêm một người đi chung nữa đâu… Thêm một người nữa đưa giấy tờ ra đây… Chụp hình lại CMND, giữ lại cho chị, lập biên bản”. Phía sau là nhân viên phường đang viết biên bản...

Phía tổ kiểm tra Công an TP có bức xúc nói lại: “Kiểm tra tôi này…”. Một cán bộ khác đã tới nói lại khi cho rằng nữ cán bộ phường đi làm nhiệm vụ cũng không đeo thẻ công chức. Lúc này, một công an đã tới ngăn cản, kéo người này đi để tránh đôi co.

Clip này được một thành viên tổ liên ngành quay và phát tán lên mạng xã hội. Điều này vi phạm các quy định của TP, Bộ TT&TT về việc đưa thông tin phát tán trên mạng xã hội...

Hành vi ứng xử thiếu kiềm chế, thiếu chuyên nghiệp...

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, cho biết: “Chúng tôi nhận định đây là hành vi ứng xử thiếu kiềm chế, thiếu chuyên nghiệp, không có thái độ cầu thị, không lắng nghe của hai cán bộ đứng đầu hai tổ công tác. Điều này làm ảnh hưởng tới uy tín Đảng bộ TP Vũng Tàu nói chung, Đảng bộ Công an TP, phường 4 nói riêng…”.

Theo ông Khoa, qua sự việc này, TP cũng rút kinh nghiệm sâu sắc về thái độ hành xử của đội ngũ cán bộ. Trong thời gian tới, TP sẽ củng cố lại kỹ năng ứng xử của tất cả cán bộ, công chức, viên chức để không xảy ra vụ việc tương tự lần thứ hai; siết chặt việc cung cấp thông tin lên mạng xã hội…

Ông Trần Ngọc Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu, trao đổi thêm qua làm việc với tổ công tác của phường 4 và tổ công tác liên ngành của Công an TP làm trưởng đoàn thì thấy cả hai tổ đều thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch trước đó. Vấn đề ở đây là sự xung đột về chồng lấn, chưa thống nhất về chức năng, nhiệm vụ công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn của hai tổ công tác, thái độ hành xử chưa đúng mực dẫn tới sự việc đáng tiếc, không mong muốn như trên.

Từ đó, clip này đã được đăng tải trên mạng xã hội dẫn đến nhiều bình luận, tạo ra một cái nhìn phản cảm của nhiều người đối với một bộ phận cán bộ, công chức này nói riêng cũng như hoạt động của bộ máy chính quyền TP nói chung…

TP đã yêu cầu những cán bộ, công chức có trách nhiệm liên quan, cụ thể là bà Trần Thị Bích Vân, Chủ tịch UBND phường 4 và Trung tá Chu Văn Khánh, Tổ trưởng tổ công tác tuần tra, kiểm soát của Công an TP, phải nghiêm túc kiểm điểm. Cả hai đã có những hành xử không đúng mực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của người cán bộ, công chức cũng như người chiến sĩ công an nhân dân, gây cái nhìn phản cảm của dư luận đối với bộ máy chính quyền TP Vũng Tàu.