Các văn bản chống dịch trước đây đã lỗi thời Đại dịch COVID-19 đã gây ra những tổn thất nặng nề cho nền kinh tế Việt Nam và mọi mặt của đời sống xã hội. Ngay từ khi dịch bùng phát, Chính phủ đã có những văn bản để chỉ đạo, điều hành kịp thời các hoạt động để thích ứng với từng giai đoạn tình hình dịch bệnh cụ thể. Đến thời điểm hiện tại đã có nhiều văn bản được ban hành, trọng tâm là Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với quyết tâm đẩy lùi, chấm dứt dịch bệnh. Nhìn chung, các văn bản cùng với các hành động quyết liệt, kịp thời của Chính phủ cũng như toàn hệ thống chính trị xã hội, toàn dân, đã góp phần quan trọng trong công cuộc phòng chống, kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, trước những diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bệnh, mô hình chống dịch của Việt Nam đã chuyển từ “ZERO COVID” sang “thích ứng an toàn với dịch” như Ban Chỉ đạo Quốc gia và các địa phương đã thống nhất mới đây. Điều này đã đặt ra vấn đề pháp lý là phải thay đổi các văn bản đã ban hành trong giai đoạn trước làm cơ sở để thực thi các biện pháp mới phù hợp với mô hình mới. Sự thay đổi này là cần thiết bởi đại dịch đã diễn tiến theo nhiều tình huống mà trước đây pháp luật chưa dự liệu hết được và vì vậy, chưa đưa ra giải pháp điều chỉnh phù hợp. Việc thay đổi các văn bản pháp lý còn là cơ sở để các địa phương có được định hướng để ban hành chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương mình. Về quy trình thay đổi, trước hết cần tuân thủ các quy định điều chỉnh việc ban hành, sửa đổi hoặc hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật mà trọng tâm là Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi, bổ sung 2020)… Cạnh đó, để đảm bảo hiệu quả áp dụng trên thực tế, phù hợp với tình hình thực tiễn, việc xây dựng dự thảo văn bản cần có sự tham gia đóng góp từ các địa phương, các bộ ngành liên quan… Các ý kiến của chuyên gia cũng cần được tiếp thu, nghiên cứu nghêm túc. Và trong quá trình thực hiện, cần kịp thời tổng kết, đánh giá, dự báo được các tình huống có yếu tố mới phát sinh từ thực tiễn để nhanh chóng điều chỉnh văn bản cho phù hợp. PGS-TS BÀNH QUỐC TUẤN, Viện Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Thủ Dầu Một

Thăm khám F0 điều trị tại nhà ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG Cân nhắc kỹ về điều kiện an toàn lẫn pháp lý

Cho đến thời điểm này, có thể thấy giải pháp dập dịch triệt để để đưa về zero số ca nhiễm COVID-19 như trước đây là quá tốn kém, mất rất nhiều thời gian và cũng rất khó để thực hiện thành công. Vì thế, giải pháp “thích ứng an toàn với dịch” mà Thủ tướng kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 với hơn 10.000 xã, phường trên cả nước ngày 25-9 đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp. Tuy vậy, chúng ta phải cân nhắc thật kỹ cả về điều kiện an toàn lẫn các điều kiện pháp lý. Đối với điều kiện an toàn, cơ quan y tế phải đóng vai trò then chốt, trong đó cần xác định các tiêu chí để cấp “thẻ xanh COVID” cho người dân đến các nơi công cộng. Đồng thời, lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm khắc những trường hợp không đủ điều kiện mà vẫn đến những nơi đông người… Về pháp lý, hiện nay cơ bản các quy định về phòng chống dịch vẫn đang hướng đến kiểm soát dịch triệt để với mục tiêu ZERO COVID. Do vậy, để chuyển sang “sống chung an toàn với dịch” thì Chính phủ và Bộ Y tế cần điều chỉnh các quy định về chống dịch. TS DƯƠNG KIM THẾ NGUYÊN, Trưởng Khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM