Án chồng án kẻ giả danh cán bộ sân bay lừa chạy việc

Ngày 26-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Cao Hoành Sơn (sinh năm 1986) tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án trước cùng tội, bị cáo Sơn phải chấp hành 10 năm tù.

Sơn không làm việc ở Trung tâm an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), không có mối quan hệ quen biết hay có khả năng xin việc ở sân bay.



Tuy nhiên, Sơn nói dối với nhiều người rằng đang làm việc tại đây. Không chỉ vậy, Sơn hứa hẹn có thể “chạy” suất việc làm vào trung tâm với điều kiện người xin việc chịu chi một khoản chi phí nhất định. Nhiều người trở thành nạn nhân của Sơn, mất số tiền hơn 1,117 tỉ đồng.



Bị cáo Sơn trao đổi với luật sư. Ảnh: H.Y

Để che giấu việc gian dối, Sơn đăng ký cho các nạn nhân tham gia học lớp chứng chỉ về nghiệp vụ an ninh hàng không tại Học Viện Hàng không Việt Nam. Việc này giúp Sơn tiếp tục tạo niềm tin, kéo dài thời gian. Sau khi nhận tiền, Sơn không liên hệ bất cứ ai, không tiến hành xin việc như cam kết ban đầu.

Sau khi biết Sơn ôm tiền trốn biệt tăm, các nạn nhân tố cáo đến công an. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận làm việc tại Trung tâm an ninh hành khách sân bay Tân Sơn Nhất năm 2008, đến năm 2009 đã nghỉ việc. Bản thân Sơn không hề có mối quan hệ, khả năng lo cho người khác vào làm tại đây nhưng vì cần tiền tiêu xài nên đã giăng bẫy lừa chạy việc…

Như năm 2011, khi đi đám giỗ tại nhà người quen ở huyện Củ Chi, bà C. gặp Sơn và nghe Sơn tự giới thiệu đang làm việc tại Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất, có người chú làm phó giám đốc tại trung tâm này.

Khoảng cuối năm 2013 đầu năm 2014, bà C. gọi điện thoại và trao đổi trực tiếp với Sơn nhiều lần để xin chuyển cho con trai từ đội an ninh soi chiếu của Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất sang bộ phận Văn phòng của Trung tâm này.



Sơn đồng ý nhận lời và yêu cầu chi tiền bồi dưỡng là 11.000 USD. Sau đó, con bà C. còn chỉ cho bạn làm chung liên hệ với Sơn để xin đổi việc… Xung quanh sự việc này có nhập nhằng việc đưa tiền giữa các bên. Được biết, hiện Sơn đã khắc phục được 547 triệu đồng.