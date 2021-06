Ngày 8-6, TAND tỉnh An Giang mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Út (34 tuổi, ngụ TP.HCM) chín năm tù, Nguyễn Thị Kim Huy (54 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) và Nguyễn Như Nhỏ (61 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) mỗi người bảy năm tù, Phan Tấn Lợi (33 tuổi, ngụ TP.HCM) năm năm tù, cùng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.



Đồng thời, tòa phạt bổ sung 15 triệu đồng đối với bị cáo Út, ba bị cáo còn lại mỗi bị cáo 10 triệu đồng.

Đưa 47 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép



Theo cáo trạng, sáng 16-4, tiếp nhận tin tố giác của người dân, Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra, phát hiện tám người Trung Quốc (TQ) đang trên đường chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua Campuchia.



Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HD

Kết quả xác minh của công an cho thấy tám người TQ này trước đó đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới phía Bắc và lưu trú tại khách sạn Anh Đào (khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên) do Huy làm chủ.

Công an tiến hành khám xét khẩn cấp khách sạn Anh Đào, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép. Biết hành vi bị phát hiện, Huy, Út, Nhỏ và Lợi đến cơ quan công an đầu thú.

Kết quả điều tra xác định trước đó, Út quen và được người phụ nữ tên Đào ở Campuchia nhờ tìm chỗ nghỉ, ăn uống và tổ chức đưa nhóm người TQ xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Út được trả công 5 triệu đồng/người.

Sau đó, Út kêu Nhỏ liên hệ với Huy cho nhóm người TQ nghỉ ở khách sạn của Huy để xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Đồng thời, Út gọi điện thoại cho Lợi thuê xe chở nhóm người TQ từ Bình Dương đến Long Xuyên rồi đi Kiên Giang để xuất cảnh trái phép. Lợi rủ thêm Mai Ngọc Yến, Vũ Thanh Điền và Trần Chí Hải cùng tham gia.

Từ ngày 30-3 đến 15-4, các bị cáo đã phối hợp tổ chức ba lần, đưa tổng cộng 47 người TQ đến khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Nguy cơ làm lây lan dịch bệnh

Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và ăn năn hối lỗi. Bị cáo Huy khai do ảnh hưởng dịch COVID-19, khách sạn không có khách nên đã tiếp nhận cho người TQ ở và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

HĐXX nhận định: Căn cứ vào kết quả tranh tụng tại tòa, lời khai của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ vụ án, chỉ vì lợi ích cá nhân mà các bị cáo đã đưa những người TQ không có giấy tờ hợp pháp lưu trú và xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Cũng theo HĐXX, trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, Thủ tướng đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác phòng chống dịch và các lực lượng đang tích cực, vất vả bảo vệ, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Chỉ vì lợi ích cá nhân, các bị cáo đã đi ngược lại lợi ích của Nhà nước, nguyện vọng của nhân dân, cố ý thực hiện hành vi phạm tội bất chấp hậu quả.

Trong vụ án, mỗi bị cáo có nhiệm vụ khác nhau nhưng đã phối hợp, giúp sức với nhau hình thành đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Lợi bất chính các bị cáo thu được không nhiều nhưng hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho cộng đồng xã hội, nguy cơ làm lây lan dịch bệnh.

Vụ án này, người có vai trò và chịu trách nhiệm chính là Nguyễn Văn Út vì Út đã lôi kéo các bị cáo khác cùng tham gia nên mức án nghiêm khắc hơn các bị cáo còn lại. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án trên.