Can thiệp khẩn cấp một trường hợp bé gái nghi bị xâm hại

Chiều 15-1, ông Phạm Đình Nghinh - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã ký Công văn 02/2020 gửi Chi cục Thi hành án dân sự quận 5, TP.HCM về việc can thiệp hỗ trợ khẩn cấp đối với trẻ có nguy cơ bị xâm hại.

Chiều cùng ngày, đại diện Chi cục Thi hành án dân sự quận 5 đã ký nhận công văn này của Hội.



Công văn 02/2020 chiều 15-1 của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM về việc can thiệp bảo vệ trẻ nghi bị xâm hại tình dục

Theo nội dung văn bản, cha và mẹ của bé gái Q. (sinh tháng 12-2011) ly hôn tháng 4-2019. Tòa giao bé cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Mẹ bé thường xuyên dẫn bé đến nhà bạn trai ở phường Thảo Điền, quận 2 và ngủ lại qua đêm. Nhiều đêm, người bạn trai của mẹ bé đã có hành vi dâm ô bé như sờ mó và bóp ngực của bé...

Để bảo vệ bé, UBND phường Thảo Điền, quận 2, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm nơi bé đang học, Công an phường Bến Nghé, quận 1, bên nội, bên ngoại thống nhất để bé về sống với cha là ông Nguyễn Trần Việt.

Ngày 10-1-2020, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM Trần Ngọc Sơn đã ký văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 2 về việc phối hợp can thiệp đối với trẻ bị xâm hại tình dục.

Sở đề nghị Phòng phối hợp và hướng dẫn UBND phường Thảo Điền tạm thời cách ly bé Q khỏi người mẹ theo quy định của Luật trẻ em và Nghị định 56/2017. Đồng thời phường phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 5, UBND phường 4 quận 5 nơi cha bé Q. đang cư trú để giao bé về cho cha.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 2 cập nhật thông tin quá trình xác minh, kết quả xử lý hành vi vi phạm, công tác hỗ trợ đối với trẻ, báo cáo nhanh tiến độ để Sở tổng hợp và báo cáo UBND TP.HCM theo quy định.

Tuy nhiên, ngày 13-1, Chi cục Thi hành án dân sự quận 5 đã ra hai quyết định đối với ông Việt. Đó là quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông và quyết định buộc ông giao con cho mẹ.

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM xét thấy tin báo tố giác tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đang được CQĐT Công an quận 2 thụ lý. Bé Q. cần được bảo đảm an toàn và ổn đinh tâm sinh lý. Do đó Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM cùng chính quyền địa phương, người thân của bé thống nhất cách ly bé khỏi người mẹ, giao về cho cha tạm thời nuôi dưỡng chăm sóc.

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự quận 5 tạm hoãn thi hành việc giao bé về cho người mẹ cho đến khi có quyết định của CQĐT Công an quận 2 hoặc bản án có hiệu lực của tòa, đồng thời hủy quyết định hoãn xuất cảnh đối với cha bé theo đúng quy định pháp luật.