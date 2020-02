Canh bạc lấy chồng ngoại - Bài 1: Nuôi mộng rồi... vỡ mộng!

“Em muốn đổi đời mà đời đổi ngược lại em!” TC 27 tuổi, lấy chồng Đài Loan hơn cô một tuổi do chị họ giới thiệu. Nhà chồng C. có trang trại nuôi heo cả ngàn con nhưng chỉ có mẹ chồng và chồng C. làm, vì em gái thì đi học, cha thì mất sớm. C. qua làm dâu đương nhiên phải tiếp gia đình trong việc chăn nuôi đàn heo. “Nói chung gia đình chồng cũng tốt, chỉ có điều cực quá em chịu không nổi. Lúc chưa cưới thì em cũng biết gia đình có chăn nuôi nhưng không nói em phải phụ giúp. Em ly hôn vì làm cực quá, chịu không nổi” - C. bộc bạch. . Vì sao em muốn lấy chồng nước ngoài? + Em hả, lúc đầu em chỉ muốn thay đổi cuộc sống thôi. Tuy nhiên, em không thay đổi được cuộc sống mà cuộc sống thay đổi em luôn! Hồi đó, bà chị giới thiệu, mẹ em ngồi bên hỏi được không, không lẽ em ngồi đó mà nói thẳng mặt chồng (tương lai) không được?! Vậy là đám cưới diễn ra… . Em qua bên Đài Loan được bao lâu thì về? + Em mới qua có một tháng thôi chứ cực quá mà! . Em có ý định lấy chồng nước ngoài nữa không? + Có, vẫn không từ bỏ! Làm sao được đổi đời thì thôi! (Cười) Chỉ cần bảo lãnh cho cha mẹ đi Hàn Quốc! Cuối tháng 9-2019 NM (SN 2.000) kết hôn với ông Lee ChangHo (SN 1975), người Hàn Quốc. Tháng 12-2019, M. đến tòa xin nộp đơn ly hôn với ông Lee ChangHo với lời nhận xét: “Bình thường ổng cũng được lắm, ổng êm lắm mà khi ổng uống rượu vô thì ổng nạt em này kia. Ổng thương em nhưng ổng lớn tuổi hơn em, cái tính ổng ghen em không chịu được. Cưới xong ổng bắt em ở luôn trên đoàn học tiếng, cuối tuần em muốn về thăm cha mẹ cũng không cho. Em cũng ráng chịu lắm, nói với mai mối thì ổng xin lỗi, hứa sửa nhưng tính nào tật nấy…”. M. cho biết cha mẹ chỉ muốn cô lấy chồng Hàn Quốc nên ly hôn lần này xong thì cô lại tiếp tục tìm người chồng Hàn Quốc khác. Suy nghĩ của cha mẹ M. là “em với chồng sống sao không quan tâm, chỉ cần em qua bên đó rồi thì bảo lãnh ông bà ấy (cha mẹ M.) qua làm mướn vì tiền ở bên đó có giá trị hơn ở Việt Nam” (!?).