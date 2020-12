Câu hỏi từ vụ ông Lương Hữu Phước nhảy lầu tự tử tại tòa

Bị cáo tự tử, Tòa Cấp cao hủy án Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, trưa 15-1-2017, ông Phước chở ông Trần Hữu Quý đi hát karaoke. Đi một đoạn, thấy ông Quý không đội mũ bảo hiểm nên ông Phước chở về lấy mũ bảo hiểm. Khi ông Phước điều khiển xe rẽ trái sang đường thì bị xe ông Lâm Tươi tông vào làm ông Quý tử vong. Ngày 29-5, tại phiên tòa phúc thẩm lần hai, TAND tỉnh Bình Phước bác kháng cáo kêu oan, y án sơ thẩm của TAND TP Đồng Xoài, phạt ông Phước ba năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Chiều cùng ngày, ông Phước đến tòa này nhảy từ lầu hai xuống đất và tử vong. Hai tuần sau, ngày 12-6, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM xử giám đốc thẩm đã tuyên hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm, yêu cầu CQĐT Công an tỉnh Bình Phước thụ lý, điều tra lại. Ngày 2-12, CQĐT TP Đồng Xoài đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Phước với lý do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.