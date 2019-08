‘Chạy’ vào ngành công an: Mất cả chì lẫn chài!

Cựu trung tá công an bị phạt 13 năm tù Sau khi nghị án, HĐXX nhận định số tiền bị cáo chiếm đoạt là lớn. Hành vi của bị cáo là xâm phạm quyền sở hữu về tài sản của người khác, gây ảnh hưởng uy tín ngành công an, gây mất an ninh trật tự nên cần xử phạt nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung. Từ đó tòa tuyên phạt bị cáo 13 năm tù, buộc bị cáo bồi thường số tiền hơn 1,6 tỉ đồng nhưng tịch thu sung công quỹ số tiền này vì đây là lừa dối trong giao dịch trái pháp luật.