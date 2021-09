Ngày 21-9, TAND quận Ba Đình (Hà Nội) xét xử và tuyên phạt Ninh Văn Đức (36 tuổi, trú quận Long Biên) 12 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.



Bị cáo Ninh Văn Đức tại tòa. Ảnh: LV

Theo cáo trạng, tối 28-8, sau khi uống rượu tại nhà một người bạn, Đức đi chiếc xe máy Honda Airblade không có biển kiểm soát sang ngõ 118 phố Yên Phụ. Đức dựng xe máy ở dưới lòng đường.

Khoảng 23 giờ 50 cùng ngày, tổ công tác của UBND phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình) làm nhiệm vụ trực chốt phòng chống dịch, thấy chiếc xe máy để dưới lòng đường không có người trông coi nên đã đưa về trụ sở Công an phường Nguyễn Trung Trực để giải quyết.

Rạng sáng 29-8, Đức từ nhà người bạn ra về thì không thấy chiếc xe máy của mình đâu. Thấy tổ công tác trực chốt bên đường, Đức tiến tới và lớn tiếng hỏi mọi người ai đã thu giữ xe máy.

Nhận thấy Đức có biểu hiện say rượu, không đeo khẩu trang, cán bộ tổ công tác nhắc nhở bị cáo đeo khẩu trang, đồng thời cho biết chiếc xe máy đã được đưa về trụ sở Công an phường Nguyễn Trung Trực.

Dù vậy, Đức không những không chấp hành mà còn lớn tiếng chửi bới, lăng mạ tổ công tác. Sau đó, Đức tiến đến gần một cán bộ công an và dùng tay phải túm tóc vị này giật về phía sau.

Trước thái độ hung hãn nêu trên, tổ công tác lập tức khống chế, áp gải Đức về trụ sở cơ quan công an. Tiến hành xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định Đức dương tính với ma túy.

Quá trình xét xử, tòa án nhận định bị cáo đủ nhận thức, hiểu biết về tầm quan trọng của việc cách ly xã hội nhằm khống chế, ngăn ngừa dịch COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, bị cáo vẫn không chấp hành khi ra ngoài không có lý do chính đáng và không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Khi được tổ công tác nhắc nhở, bị cáo không những không chấp hành mà còn chửi bới, lăng mạ và túm tóc người thi hành công vụ. Hành vi của bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, gây mất trật tự trị an xã hội, gây bất bình và đi ngược lại những mong mỏi của đông đảo quần chúng nhân dân…