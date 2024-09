Nhóm thanh niên chặn ô tô, chém người trên Quốc lộ 1 lãnh án trên 50 năm tù 20/09/2024 17:40

Ngày 20-9, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử 8 bị cáo gồm: Lê Văn Hoài Phong (19 tuổi, ngụ huyện Tân Thạnh, Long An), Nguyễn Phước Hùng (25 tuổi, huyện Chợ Mới, An Giang), Huỳnh Quốc Huy (27 tuổi, huyện Đức Hòa, Long An), Lê Bảo Thuận (38 tuổi, huyện Tân Trụ, Long An), Đoàn Đào Thanh Thắng (19 tuổi), Trịnh Phát Đạt (19 tuổi), Lê Toàn Thắng (25 tuổi), Đặng Văn Anh Khoa (18 tuổi) cùng ngụ huyện Thủ Thừa, Long An về tội giết người.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phong 9 năm tù, Đoàn Đào Thanh Thắng 8 năm tù, Đạt 8 năm tù, Lê Toàn Thắng 7 năm tù, Hùng và Huy 5 năm tù, Thuận 4 năm tù, Khoa 3 năm tù cho hưởng án treo. Ngoài ra, các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường 120 triệu đồng cho các bị hại.

Riêng bị cáo Đoàn Đào Thanh Thắng còn bị tuyên phạt 1 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản do bị cáo này có hành vi cầm kiếm chém vào xe ô tô chở nhóm Danh; tổng hợp hình phạt là 9 năm tù.

Phiên tòa xét xử nhóm thanh niên chặn ô tô, chém người trên quốc lộ. Ảnh: HD

Theo cáo trạng, cá nhân Phong và nhóm của Phạm Thành Danh có mâu thuẫn. Ngày 16-11-2022, Phong dẫn nhóm của mình đi đến khu vực Quốc lộ 1 (đoạn thuộc xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) đánh nhóm Danh trả thù.

Chỉ đến khi thấy nhóm người của Danh bị thương tích nhiều, Phong mới kêu cả nhóm lên xe ô tô, xe máy chờ sẵn rút khỏi hiện trường.



Vụ truy sát khiến Lê Ngọc Tuấn bị thương tích với tỉ lệ 11%, Trần Minh Huy thương tích 34%, Phạm Thành Danh thương tích 14% và Huỳnh Trường Hưng thương tích 57%.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định: Dù chỉ có mâu thuẫn cá nhân nhỏ nhặt với nhau nhưng xuất phát từ bản tính côn đồ, hung hăng, Phong đã rủ rê, lôi kéo Thanh Thắng, Đạt, Toàn Thắng, Khoa, Thuận, Hùng, Huy và một số người khác bàn bạc chuẩn bị hung khí, phương tiện, vạch ra kế hoạch đâm, chém nhóm bị hại.

Nhóm của Phong sử dụng nhiều loại hung khí nguy hiểm như: đao, kiếm, chỉa, rựa, dao phóng lợn… đâm, chém các bị hại. Các bị cáo quyết liệt thực hiện hành vi, không quan tâm đến hậu quả xảy ra trong khi các bị hại ngồi trong xe ô tô đang bị vây quanh có phạm vi né tránh hẹp, không có khả năng chống trả và chạy thoát được. Việc bị hại không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của các bị cáo.

Do đó, HĐXX tuyên bố các bị cáo phạm tội giết người chưa đạt và tình tiết định khung hình phạt là giết 2 người trở lên, có tính chất côn đồ và có tổ chức.

Trong đó, Phong là người tổ chức, chủ mưu, khởi xướng, lên kế hoạch, chuẩn bị hung khí và là người thực hành trực tiếp cầm kiếm Nhật đâm, chém. Bị cáo Đoàn Đào Thanh Thắng, Trịnh Phát Đạt đồng phạm với vai trò thực hành trực tiếp cầm rựa chém vào nhóm bị hại; các bị cáo Lê Toàn Thắng, Đặng Văn Anh Khoa, Lê Bảo Thuận, Nguyễn Phước Hùng, Huỳnh Quốc Huy đồng phạm với vai trò người giúp sức tích cực cho Phong, Thanh Thắng, Đạt thực hiện hành vi phạm tội.