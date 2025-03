Chùm ảnh: Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 2 25/03/2025 09:15

Sáng nay (25-3), TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên toà xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan.

Cụ thể, xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 27 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Phiên toà được mở do có kháng cáo của 28/34 bị cáo và kháng cáo của 42 bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo ghi nhận của PLO, khoảng 6 giờ 30 phút, bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo đồng phạm được xe cảnh sát áp giải đến tòa án.

An ninh phiên tòa được thắt chặt; lực lượng an ninh được bố trí phía trước tòa án để đảm bảo an ninh khu vực. Những người tham dự phiên tòa phải xuất trình giấy tờ và kiểm tra an ninh, gửi túi xách, điện thoại... trước khi vào bên trong khu vực xét xử.

Phiên tòa phúc thẩm bắt đầu diễn ra vào ngày 25-3, dự kiến kết thúc vào ngày 21-4. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Phạm Công Mười.

Một số hình ảnh khác tại phiên tòa sáng nay:

Bị cáo Trương Huệ Vân. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Các bị cáo khác tại phiên xử. Ảnh: Nguyễn Tiến